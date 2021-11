Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tierheime im Kreis Miltenberg verzeichnen Anstieg von ausgesetzten oder zurückgebrachten Tieren

Pandemie: "Viele sind sich der Verantwortung nicht bewusst"

Miltenberg 12.11.2021 - 17:35 Uhr

Tierheimleiterin Vanessa Müller (links) und die Vorsitzende des Tierschutzvereins Miltenberg, Doris Kraft mit drei Katzenbabys, die im Tierheim Miltenberg auf einen neuen Besitzer warten.

Unser Mitarbeiter Martin Roos sprach mit Tierheimleiterin Vanessa Müller und mit der Vorsitzenden des Tierheims Miltenberg, Doris Kraft, über die dortige Situation.

Frau Müller, wie sieht es aktuell im Miltenberger Tierheim aus? Werden jetzt viele Tiere abgegeben, die im Lockdown angeschafft wurden?

Ja, es ist ein Anstieg von Abgabetieren zu verzeichnen.

Gibt es eine Obergrenze in Ihrem Tierheim, ab der Sie keine Tiere mehr aufnehmen können, Frau Kraft?

Zur Zeit haben wir einen Aufnahmestopp bei Katzen, Hasen und Kaninchen. Wir hätten zwar Platz für etwa 80 Katzen sind aber jetzt mit fast 50 Katzen randvoll. Durch Abgabe und frei lebende Katzen besteht immer ein Risiko, sich auch Krankheiten ins Tierheim zu holen. Diese kranken Katzen können wir natürlich nicht mit anderen zusammensetzen. Daher ist es im Moment unmöglich, noch mehr Katzen aufzunehmen.

Frau Müller, was passiert, wenn die Kapazitäten ausgeschöpft sind?

Wir versuchen, auf andere Tierheime zu verweisen. Notfälle wie angefahrene Katzen werden aber trotzdem noch aufgenommen und versorgt.

Frau Kraft, werden die Tiere ins Tierheim gebracht oder eher einfach ausgesetzt?

Beides, manchmal werden die Tiere mit fadenscheiniger Begründung abgegeben oder kommen als "Fundkatzen" und "Fundhasen" zu uns.

Aus welchen Gründen geben die Menschen die Tiere ab, Frau Müller?

Der eigentliche Grund, die Anschaffung in der Coronazeit, wird uns so natürlich nicht mitgeteilt. In vielen Fällen ist es uns klar, dass die Leute jetzt überfordert sind, wenn das Homeoffice nicht mehr aktuell ist und sie gemerkt haben, dass die Tiere weiterhin ihre Aufmerksamkeit und Pflege brauchen. Nachweisen können wir das leider nicht.

Machen sich die Menschen also vor der Anschaffung eines Tieres zu wenige Gedanken, Frau Kraft?

Ja, viele sind sich der Verantwortung nicht bewusst.

Frau Müller, kann die Entscheidung, ein Tier im Tierheim abzugeben manchmal noch von Ihnen beeinflusst werden?

Recht selten, wobei wir dann lieber die Tiere aufnehmen, bevor sie dann zuhause vernachlässigt werden.

Zeigen die "Lockdown-Tiere" Verhaltensauffälligkeiten, Frau Kraft?

Das kommt meist bei Hunden vor, wenn sie als Welpe angeschafft wurden und keinerlei Erziehung genossen haben. Beispielsweise als "Spielzeug für den Zeitvertreib" oder in der Ausgangssperre als Grund, dass man das Haus zum Gassi gehen verlassen durfte.

Frau Müller, was sollte man prüfen, bevor man sich ein Tier anschafft?

Es sollte jedem klar sein: Wenn man sich ein Tier anschafft, hat man eine Verantwortung dem Tier gegenüber und das über die ganze Zeit. In guten wie in schlechten Tagen, bei Krankheit und Gesundheit. Tiere sind keine Spielzeuge, die man, wenn man Bock hat, aus der Ecke holt und dann wieder wegräumt. Es sind fühlende und liebende Lebewesen.

Martin Roos