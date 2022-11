Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tier des Monats: Scheue Katze

KREIS MIL­TEN­BERG 05.11.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Das Tier der Woche: eine scheue Katze.

"Ich spreche hier nicht nur für mich, sondern auch stellvertretend für meine beiden Geschwister. Es ist zwar recht schön hier, aber wir haben sehr große Angst und trauen uns nur von unserem Balken, wenn wir uns ganz sicher sind, dass kein Zweibeiner in der Nähe ist. Wenn uns doch mal jemand zu nahe kommt, setzen wir aus Unsicherheit auch mal unsere Krallen ein.

Aber was sollen wir machen? Wir kennen Euch nicht und wurden von den Zweibeinern aus unserer gewohnten Umgebung gefangen. Ja, wir wissen, das musste sein, damit wir nicht noch mehr werden und so weiter, aber es war schon ein schöner Schock für uns.

Wir wollen auf jeden Fall ein Zuhause mit Freigang. Am besten vielleicht sogar auf einem Bauernhof oder ähnlichem. Vorzugsweise zu zweit oder als Zweitkatze. Wir sind zwei Jungs und ein Mädel und etwa ein Dreivierteljahr alt. Also, wenn Ihr uns sucht: Wir sind auf dem Balken in Raum 2."

Informationen unter: https://www.tierheim-kleinheubach.de; Tierheim Miltenberg, Am Hundsrück 3, 63 924 Kleinheubach, Tel. 09371 80234 (donnerstags bis sonntags jeweils 14 bis 17 Uhr)