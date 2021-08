THW Miltenberg im Einsatz für Menschen, die alles verloren haben

Helfer räumen im Katastrophengebiet Bad Münstereifel Straßen frei, pumpen Keller aus, sichern Bachlauf

Ein MIltenberger THW-Helfer im Katastrophengebiet - das Bild spricht für sich. Aufräumen als wahre Mammutaufgabe.

Gemäß Einsatzauftrag fand sich die Fachgruppe »Notversorgung und Räumen« des THW Miltenberg zusammen mit den Helfern aus Würzburg im Bereitstellungsraum in Brühl ein, um von dort aus ins Einsatzgeschehen integriert zu werden. Nach einem ersten Informationsaustausch folgten die Lageerkundung und der Einsatzauftrag für die Unterfranken für den Einsatzort in Bad Münstereifel im Kreis Euskirchen in NRW.

Mit schwerem Gerät

In den folgenden Tagen war der Abtransport von Schwemmgut, Sperrmüll, Schutt und zerstörten Fahrzeugen aus den Straßen der Schwerpunkt der Tätigkeit in Bad Münstereifel. Verkehrswege wurden wieder befahrbar gemacht, umgestürzte Bäume und Treibgut beseitigt. Der Bachlauf wurde beräumt, die zerstörte Uferböschung behelfsmäßig instandgesetzt.

Mitgerissene Gebäudeteile und Erdmassen wurden von Einsatzkräften entfernt, um einen ungehinderten Abfluss des Wassers wieder sicherzustellen - wo erforderlich wurde schweres Gerät eingesetzt. Eine weitere Aufgabe war, einsturzgefährdete Gebäude im Katastrophengebiet zu sichern, die durch die Wassermassen in ihrer Statik beeinträchtigt waren, um eine Gefährdung von Menschenleben auszuschließen.

Stromversorgung ermöglichen

Vor Ort waren die Einsatzkräfte ebenfalls mit eingesetzt, vollgelaufene Keller auszupumpen. Damit haben sie indirekte die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Häuser wieder mit elektrischem Strom versorgt werden können. Das Untergeschoss des Gymnasiums beispielsweise war mit Wasser vollgelaufen. Mit großen Pumpen sowie etlichen elektrischen Tauchpumpen legten die Miltenberger zusammen mit dem THW Rosenheim das Kellergeschoss der Schule wieder trocken, so dass im Nachgang mit den Aufräumarbeiten und der Wiederherstellung des Gebäudes begonnen werden konnte.

Das THW Miltenberg war eine Woche im Katastrophengebiet eingesetzt, koordinierte und organisierte zeitweilig an die 40 Einsatzkräfte nicht nur aus Miltenberg, sondern auch aus Papenburg und Moers, die in der Altstadt, im Industriegebiet und an Schulen tätig waren.

»Neben allen einsatztechnischen Tätigkeiten und Begebenheiten, die es zu berichten gab, war man in allem auch betroffen«, so Zugführer Michael Zipf nach seiner Wiederkehr. Ein derartiges Ausmaß an Verwüstung habe er bis dato noch nicht kennengelernt, und er könne die Eindrücke nicht so recht in Worte fassen, gesteht er. Er sei eine gefestigte Persönlichkeit, aber dieses Ausmaß an Unglück sei einschneidend und prägend für ihn gewesen und werde ihm in Erinnerung bleiben.

Dankbarkeit bei Betroffenen

Zipf berichtet beispielsweise von einem miterlebten Gespräch, bei dem ein Kind seine Mutter fragte: »Mama, wann kann ich wieder nach Hause zum Duschen?« Und die Mutter antwortete, dass es dieses Zuhause nicht mehr gibt. Zipf: »Das sind Momente, bei denen es einem eiskalt den Rücken hinunterläuft und man realisiert, dass es in allem um Menschen geht und es Menschen gibt, die alles verloren haben.«

Weiter berichtete Zipf, die in der überörtlichen Berichterstattung erwähnten Anpöbelungen von THW Helfern hätten die Miltenberger während ihrer Zeit im Einsatzgebiet nicht feststellen können. Im Gegenteil, die Anwohner und die ortsansässige Bevölkerung habe große Dankbarkeit gezeigt wie auch Wertschätzung gegenüber den Einsatzkräften und deren Hilfe.

Wolfgang Bohlender ist Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Helferwerbung beim THW Miltenberg

Wolfgang Bohlender