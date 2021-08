THW Miltenberg auch an der Covid-19-Front aktiv

Unterstützung der hiesigen Impfkampagne des Landkreises und Versorgung mit Selbsttests - Neues Logistikzentrum im Aufbau

Mit dem THW-Zugfahrzeug bringen die Helfer das mobile Impfzentrums an den gewünschten Ort und an die gewünschte Position.

Unter dem Motto »Was ihr wollt, wann ihr wollt« betreibt der Landkreis Miltenberg seine aktuelle Impfkampagne in enger Zusammenarbeit mit dem stationären Impfzentrum in Miltenberg. Hierbei tourt zusätzlich ein mobiles Impfzentrum durch den Landkreis. Da das Zugfahrzeug des Roten Kreuzes mit dessen Kontingent in Richtung Katastrophengebiet abgerückt war, kam der Landkreis auf das THW Miltenberg zu, die Kampagne zu unterstützen und den Ausfall der Zugmaschine zu kompensieren, heißt es in der Notiz weiter.

Das THW Miltenberg stellte laut eigenen Angaben hierfür ein Zugfahrzeug samt Fahrerteam zur Verfügung, um das Impfmobil zu unterschiedlichsten Standorten im Landkreis zu bringen. Zudem sichern die THW-Helfer am jeweiligen Zielort - meist Supermärkte - das Impfmobil und stellen die Stromversorgung her. Anschließend übernimmt das Impfteam.

Darüber hinaus galt es die weitere Versorgung im Kampf gegen Covid-19 sicherzustellen. Hier unterstütze das THW Miltenberg beim Versorgen mit Selbsttests sowie Impfzubehör und weiterem. Insgesamt drei Lkw-Gliederzüge mussten unter der Leitung des Aschaffenburger Verbandsführers in den Regionalstellenbereich Karlstadt transportiert und den einzelnen Kreisverwaltungen zugeleitet werden. Mit der Auslieferung ist die Transport- und Verteilaufgabe im Auftrag des Freistaats bis auf Not- und Sondertransporte abgeschlossen. Die bayerischen Impfzentren werden weiterhin durch das THW mit Impfzubehör beliefert.

Derzeit befinde sich ein THW-Logistikzentrum im Aschaffenburger Raum im Aufbau. Es sei vorgesehen, in diesen Logistikzentren Schutzausstattung für die Bevölkerung, Zelte und Decken sowie Material für Einsätze zur Krisenvorsorge und -bewältigung zu lagern. Diese Logistik könne in Bayern und ganz Deutschland eine schnelle und effiziente Verteilung umsetzen, so das THW.

