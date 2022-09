Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

THW-Logistikzentrum in Obernburg erweitert

Obernburg 23.09.2022

Das THW-Logistikzentrums in Obernburg ist erweitert worden. Foto: THW/Christian Zapka

Mit der Übernahme einer zweiten Logistikhalle hat die Interims-Liegenschaft des im Herbst 2021 in Betrieb genommenen Logistikzentrums ihre volle Größe erreicht. Das Logistikzentrum dient laut Mitteilung des Technischen Hilfswerks der Verbesserung der bundesweiten Bereitstellung von Schutzmaterialien und Hilfsausstattung für den Bevölkerungsschutz in akuten Krisensituationen. Im Rahmen einer Feierstunde präsentierte der Landesbeauftragte des THW für Bayern, Fritz-Helge Voß, das Zentrum den örtlichen Partnern im Bevölkerungsschutz. Mit dem Standort in Obernburg verfügt das THW laut Pressebericht nun über ein Logistikzentrum, das auf einer Innenfläche von 20.000 Quadratmetern Platz für bis zu 30.000 Paletten bietet.

