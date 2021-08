THW-Logistikzentrum im ICO in Betrieb

Katastrophenschutz: Eines der bundesweiten Lager für Schutzmaterialien - Endgültiger Standort bei Aschaffenburg

Fachgruppe Ölschaden im Einsatz am Separationsplatz.

Auf dem Gelände des Industrie Center Obernburg (ICO) zwischen Elsenfeld und Erlenbach (Kreis Miltenberg) ist vorübergehend eines der vier bundesweiten Logistikzentren des Technischen Hilfswerks (THW) untergebracht worden. Das Logistikzentrum ist nach Angaben der Aschaffenburger CSU-Bundestagsabgeordneten Andrea Lindholz von der das ICO betreibenden Mainsite GmbH & Co KG angemietet worden. In dem bereits eingerichteten Zentrum lagern derzeit Versorgungsgüter und Ausrüstung für die von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete im rheinland-pfälzischen Ahrtal.

Bis Jahresende soll im Raum Aschaffenburg ein endgültiger Standort für das THW-Logistikzentrum gefunden sein und dann auch schon in Betrieb gehen. Hier werden ständig Reserven an Schutzmaterialien und Gütern für die Krisenvorsorge für den Katastrophenfall eingelagert. Gemeint sind damit Schutzausstattung für die Bevölkerung, Zelte und Decken für Notunterkünfte. Die können - so der Plan - im Krisenfall von den dezentralen THW-Logistikzentren schnell in die Fläche verteilt werden.

Bereits im Februar hatte Lindholz (CSU) der Redaktion mitgeteilt, dass das THW vier vollkommen neuartige dezentrale Logistikzentren aufbauen soll, davon eines im Raum Aschaffenburg. Hier gibt es bereits THW-Ortsverbände in Alzenau, Aschaffenburg, Miltenberg und Erlensee (Main-Kinzig-Kreis). In Karlstadt (Main-Spessart-Kreis) befindet sich zudem eine Regionalstelle, in Lohr (Main-Spessart-Kreis) und in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) gibt es zwei weitere Ortsverbände. Dazu kommen noch Ortsverbände in den Bereichen Darmstadt, Offenbach und Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) - also eine Bündelung an Einsatzkräften.

»Im Herzen Deutschlands«

Die Entscheidung des Bundesinnenministeriums bestätigten damals THW-Präsident Gerd Friedsam und der THW-Landesbeauftragte für Bayern, Fritz-Helge Voss. Lindholz hatte mit Verweis auf die Lage Aschaffenburgs »im Herzen Deutschlands« sowie als Autobahnknotenpunkt und Nachbar zum Flughafen Frankfurt geworben. Nach der Entscheidung für die Region läuft aktuell die gemeinsame Suche von THW und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) nach geeigneten Arealen, wie von Lindholz beworben wegen der Autobahnanbindungen mit dem Zusammenschluss von A 3 und A 45 sowie der Nähe zum gerade mal 40 Kilometer entfernten Flughafen Frankfurt wohl bei Großostheim/Aschaffenburg und entlang der Mainschiene zwischen Aschaffenburg und Alzenau.

Ergebnis der Pandemie

Die anderen Zentren sollen in Thüringen (Altenburg/Nobitz), Baden-Württemberg (Biberach) und Niedersachsen (Westerstede) entstehen. Vier weitere Zentren soll es ab 2022 geben. Für die Standortauswahlen waren die zentrale Lagen entscheidend.

Die Logistikzentren sind ein Ergebnis der Corona-Pandemie, während der mehrere THW-Logistikstützpunkte eingerichtet wurden. Sie haben sich nach THW-Angaben bewährt. Bereits im März vergangenen Jahres hatte das Hilfswerk die zentrale Logistik für die bundesweite Verteilung von Schutzausstattung an Bundesbehörden übernommen. Damit sollte das bisherige Transport-System für die Beförderung von Hilfsgütern, wie coronageeignete Schutzkleidung für medizinisches Personal, optimiert werden.

Der Haushaltsausschuss im Bundestag hatte bereits im November vergangenen Jahres beschlossen, dem THW 42 Millionen Euro für den Aufbau der ersten vier Zentren zur Verfügung zu stellen. Für jedes Logistikzentrum stehen gleichermaßen circa zehn Millionen Euro zur Verfügung. Die Logistikzentren sollen je 5 Hektar groß sein und 28 500 Quadratmeter Lagerfläche umfassen.

Für den dauerhaften Betrieb sind zusätzliche Arbeitsplätze geplant. In Einsatzsituationen sollen in ihnen neben den für den laufenden Betrieb vorhandenen Mitarbeitern weitere ehren- und hauptamtliche THW-Kräfte den Betrieb sicherstellen.

