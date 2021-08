Thundermother aus Schweden rockt Großheubacher Publikum bei »Bikes & Kultur«

Donnernde Mütter auf der Chicken Ranch

Großheubach 06.08.2021 - 14:23 Uhr

Spielfreudige Ladies: Die schwedische Band Thundermother rockt bei "Bikes & Kultur" in Großheubach.

Es hat aufgrund des hohen Zuspruchs, der sich bereits im Vorfeld abzeichnete, viele Menschen gefreut, dass Veranstalter Andreas Löffelad und Christoph Repp die vier Schwedinnen für einen Auftritt in Großheubach gewinnen konnten – zahlreiche Gäste waren erschienen.

Von fern angereiste Fans

Dass die Band sehr geschätzt wird, wird nicht nur durch Auftritte wie auf dem riesigen Wacken-Festival und hohe Chartplatzierungen deutlich, sondern dass sie Besucher von nah und fern zieht. Beispiel: Ein Gast aus Bonn hat sich an diesem Donnerstagabend extra auf den Weg nach Großheubach - inklusive Rückfahrt in der gleichen Nacht nach dem Konzert - gemacht, um die Band zu sehen.

Dank der guter Laune, die sie versprühten und musikalisch versiertem Einsatz hatten Gitarristin und Bandgründerin Filippa Nässil, Sängerin Guernica Mancini, Bassistin Majsan Lindberg und Schlagzeugerin Emlee Johansson von Sekunde Eins das Publikum auf ihrer Seite, was sich bis zu den letzten Tönen, die gut anderthalb Stunden später unter der Kulisse des Nachthimmels erklangen, nicht mehr ändern sollte. »Whatever« von ihrem 2018 erschienenen, mit dem Bandnamen betitelten Album markierte den Start für eine wunderbare Zeit mit Hardrock und Rock'n'Roll vom Feinsten.

Schon die Eröffnung zeigte, wohin die Reise an diesem Abend gehen sollte und vereinte bereits viele der grundlegenden Qualitätsmerkmale, welche die Band musikalisch definieren: Kernige Gitarrenriffs von Nässil, die zu jedem Zeitpunkt mitrissen und bei denen es einfach Freude bereitete, zuzuhören. Das Ganze dann auf der Basis eines druckvoller, das Gelände beben lassender Bass mit toll angelegten Phrasen und Läufen - Lindberg musizierte, genau wie ihre Kollegin an der Sechssaitigen, mit gleichermaßen viel Lockerheit und enormer Ausdrucksstärke. Zusammengehalten durch den felsenfesten Rhythmus, den Johansson vorgab. Mancini überzeugte auf musikalischer Seite mit einer perfekt auf die Musik zugeschnittenen Stimme, den sie schaffte es gleichermaßen, melodische Intonationen und echtes Rock'n'Roll-Flair in ihrem Gesang zu unterzubringen.

Hommage an Lemmy

Die Interaktion mit den Gästen wurde große geschrieben, Mancini gab sich unter anderem sehr beeindruckt von der Umgebung: »The surroundings are just amazing«, wirkte bodenständig und wie ihre vier Mitmusikerinnen aufgrund der Energie, die sie versprühten, wohl sehr froh darüber, dass es nun endlich wieder Livekonzerte gibt. Egal ob Songs wie »Dog from Hell«, »Rock'n'Roll Heaven« oder »Mud«: Niveau und Spontanität waren allgegenwärtig, dabei unterstrichen die Vier, dass sie nicht nur als versierte Musikerinnen mit einer Menge Herz und Seele bei der Sache sind, sondern selbst genau so auch Fans geblieben sind. Unter anderen zu sehen und hören an der Hommage an Motörhead und an deren 2015 leider verstorbenen Frontmann Lemmy.

Nicht nur die Interaktion mit den Fans - beispielsweise unternahm Nässil einen umjubelten Ausflug ins Publikum - stimmte, auch die untereinander auf der Bühne. Die Laufwege die - verständlicherweise bis auf Johansson als Schlagzeugerin - die Musikerinnen bei diesem Konzert absolvierten, waren enorm. Als Zugabe gab es nochmals gleich mehrere Stücke, bis hin zum grandiosen Finale feierte die Band mit ihren Fans. Alles ganz nach dem Thundermother Leitfaden auf der Bandwebseite: »Thundermother don't just play rock'n'roll. Thundermother are rock'n'roll!«

Marco Burgemeister

Hintergrund: Thundermother Thundermother aus Schweden wurden im Jahr 2009 von Gitarristin Filippa Nässil gegründet. Die Band besteht aktuell neben Nässil aus Guernica Mancini (Gesang), Majsan Lindberg (Bass) und Emlee Johansson. Bisher hat die Gruppe vier Alben veröffentlicht: "Rock'n'Roll Disaster", "Road Fever", "Thundermother" und "Heat Wave". Es gab verschiedene Singles und auch offizielle Videos zu einzelnen Songs. "Heat Wave" aus dem Jahr 2020 erreichte internationale hohe Chartplatzierungen wie beispielsweise Platz Sechs in Deutschland, Platz Acht in Schweden und Platz 15 in der Schweiz. Weitere Infos sind auf der Bandwebseite zu finden.