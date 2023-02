Thorsten Bosbach wandert für guten Zweck auf dem Nibelungensteig

Zum Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar

Miltenberg 09.02.2023 - 17:16 Uhr 2 Min.

Wandern für einen guten Zweck: Thorsten Bosbach wandert auf dem Nibelungensteig von Zwingenberg bis Freudenberg (Foto: Schnatterloch in Miltenberg). Damit möchte er auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam machen. Am Sonntag geht's auf die erste Etappe.

Der Tag der Kinderhospizarbeit wurde am 10. Februar 2006 vom Deutschen Kinderhospizverein ins Leben gerufen. Seitdem findet er deutschlandweit jährlich an diesem Tag statt. Als Bosbach von der Arbeit des Kinderhospizvereins des Landkreises Miltenberg erfuhr, hat er sofort mit dem Verein telefoniert und seine Idee vorgetragen. Weil er mit dem Odenwald und dem Spessart sehr eng verbunden ist und gerne sein Hobby mit einer guten Tat verbindet, fasste er den Entschluss, die Kinderhospizarbeit zu unterstützen. "Es ist wichtig, den Menschen vor Augen zu führen, dass es viele Kinder gibt, die unsere Hilfe brauchen", sagt Bosbach. Bereits vor zwei Jahren wanderte Bosbach für den Verein "Strohhalm" aus Regensburg, einen Verein, der Obdachlose unterstützt. "Damals habe ich mir gesagt, so etwas musst du wieder machen", sagt Bosbach. "Ich möchte Menschen helfen, die es nicht so gut getroffen haben im Leben."

Von Freundin begleitet

Bosbach ist schon häufiger lange Strecken gewandert. Die letzte Route war 60 Kilometer am Tag. Der Amorbacher war schon in den Alpen, im Atlasgebirge und in den Karpaten unterwegs. Er ist ein erfahrener Wanderer. Auf seiner Tour wird Bosbach von einer Freundin begleitet, die ihn häufig bei Projekten für Nachhaltigkeit unterstützt. Mit dabei ist auch Charlotta, Bosbachs französische Bulldogge, die trotz ihrer Rasse ein ausdauernder Läufer ist.

Auf der 130 Kilometer langen und sieben Etappen andauernden Tour, die über die Stationen Zwingenberg, Lindenfels, Grasellenbach, Erbach Bullau, Oberzent-Hesselbach, Amorbach, Miltenberg und Freudenberg führt, will Bosbach auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam machen und die Menschen zum Spenden animieren. Dazu trägt er ein extra angefertigtes T-Shirt mit der Aufschrift: "Kinderhospizarbeit bewegt". Anhand eines QR-Codes kann man Geld für die Kinderhospizarbeit spenden.

Los geht's für Bosbach am Sonntag in Zwingenberg. Die erste Etappe ist mit 1200 Höhenmetern und 28 Kilometern bereits richtig anspruchsvoll. Erstes Etappenziel ist Lindenfels. Die weiteren Etappen wandert Bosbach jeweils an den darauffolgenden Wochenenden. Nach der siebten und letzten Etappe wird er Freudenberg erreichen und damit sicherlich viele Menschen auf die Kinderhospizarbeit in Deutschland aufmerksam gemacht haben.

Martin Roos

Zur Person: Thorsten Bosbach Thorsten Bosbach ist 59 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Amorbach. Er betreibt seit seinem fünften Lebensjahr Kampfsport. Weitere Hobbys sind Wandern, Bergtouren und Klettersteige begehen. Bei der Bundeswehr war er Einzelkämpfer und noch heute trainiert er dreimal in der Woche Thaiboxen. Extra trainiert hat Bosbach für die Aktion nicht. Er hat drei Hunde, die ihn täglich bei langen Spaziergängen fordern. Der studierte Politikwissenschaftler ist sozial sehr engagiert und auch Mitglied im Tierschutzverein.

Hintergrund: Tag der Kinderhospizarbeit Der Tag der Kinderhospizarbeit wurde am 10. Februar 2006 vom Deutschen Kinderhospizverein ins Leben gerufen. Seitdem findet er deutschlandweit jährlich an diesem Tag statt. Der Tag hat das Ziel, die Inhalte der Kinder- und Jugendhospizarbeit und ihre Angebote bekannter zu machen, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen, finanzielle Unterstützer zu finden sowie das Thema "Tod und Sterben von jungen Menschen" zu enttabuisieren. Das Symbol für den Tag ist das "Grüne Band". Es drückt die Hoffnung aus, dass sich immer mehr Menschen mit der Kinder- und Jugendhospizarbeit solidarisch zeigen.

Stichwort: Nibelungensteig Der Nibelungensteig ist ein insgesamt 130 Kilometer langer, mit dem Gütesiegel "Wanderbares Deutschland" zertifizierter Fernwanderweg, der von Zwingenberg an der Bergstraße den Odenwald komplett bis nach Freudenberg durchzieht. Mit über 4000 Höhenmetern handelt es sich damit um die sportlichste Herausforderung in Sachen Wandern im gesamten Odenwald. Gekennzeichnet ist der Nibelungensteig mit einem roten "N" auf weißem Hintergrund. Der Nibelungensteig ist nach dem wohl bekanntesten deutschen Nationalepos, dem Nibelungenlied, benannt.