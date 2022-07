Thomas Hohm punktet mit urigen Weinen in uriger Häcke

In Thomas Hohms Scheunenhäcke in Trennfurt lässt es sich urig zechen. Winzer Thomas Hohm (links) und sein Ehemann Bernd Braun.

Hauptberuflich geht Hohm seit 1985 seiner Berufung als Baumschulgärtner nach. Aus der Leidenschaft zur Natur hat er 2006 dann seinen zweiten Traum verwirklicht und ist im Nebenerwerb in den Weinbau eingestiegen. Das wurde möglich, als er am Großheubacher Bischofsberg von einem Winzer im Ruhestand einen eigenen Weinberg erwerben konnte, der ihm außerdem das benötigte Wissen zu Beginn seiner Winzertätigkeit vermittelte. Außerdem hält er sich autodidaktisch und durch Fachseminare stetig auf dem Laufenden.

Hohm bewirtschaftet konventionell eine Fläche von insgesamt 5.400 Quadratmetern, wovon nur etwa die Hälfte der Fläche dem Anbau der Reben dient. Seine ausgebauten Weine sind der Riesling, Müller-Thurgau und Portugieser. Einige seiner Portugieser-Reben sind über 100 Jahre alt, durch intensive Pflege aber bis heute erhalten und ertragreich. Werden Weinstöcke marode, werden sie sukzessive mit Spatenarbeit durch Neupflanzen ersetzt und die jungen Reben per Hand mit Wasserkanistern bewässert.

Reiner Familienbetrieb

Als reiner Familienbetrieb wird Thomas Hohm von seinem Ehemann Bernd Braun, freiwilligen Helfern, Freunden und der Familie unterstützt. 80 Prozent seiner Reben wachsen auf Weinbergsterrassen in mittelsteiler Lage (Buntsandstein) direkt am Rotweinwanderweg. Die Trauben werden durch diese Lage schon ab den frühen Morgenstunden von der Sonne verwöhnt, allerdings müssen sie manuell und damit aufwendiger bewirtschaftet werden. Auch wegen des Klimawandels wird mehr an Zeit, Energie und Ressourcen in den Weinberg investiert, um eine gleichbleibende Qualität gewährleisten zu können. Hohm erledigt den Rückschnitt der Reben, das Anbinden, Ausgeizen, Gipfeln per Hand, die Mäharbeiten mit einem Freischneider. Bei der Lese werden die Trauben traditionell in Bütten zum Lesewagen getragen. Sind sämtliche Arbeiten beendet, wird ein Erntedankfest mit allen Helfern, die ihn im Laufe des Jahres unterstützten, im heimischen Hof gefeiert.

Um die Früchte seines Schaffens auch »nach Hause« zu holen, hat Thomas Hohm mit der Eröffnung seiner Trennfurter Scheunenhäcke eine Lokalität geschaffen, die als Geheimtipp unter den Häckebesuchern gehandelt wird. Dort serviert er gemeinsam mit Ehemann Bernd die eigenen Weine mit guter Hausmannskost. Die Häckerwirtschaft wird in einer liebevoll restaurierten Scheune aus dem 18. Jahrhundert im urigen Ambiente zweimal im Jahr, Ende Juni/Anfang Juli und Ende Oktober/Anfang November, geöffnet. Die Gäste werden zur Sommerzeit im Innenhof mit üppigem Grün und einer Blütenpracht empfangen, wo auch einige Zutaten für die Küche, wie Tomaten, Gurken und verschiedene Kräuter gedeihen. In der Scheune findet der Gast wie in einem Museum eine kleine Zeitreise durch die mit viel Herzblut und Liebe zum Detail dekorierten Gegenstände des landwirtschaftlichen Schaffens aus den letzten Jahrhunderten. »Wir möchten unseren Gästen mit unserem Unternehmen glückliche Stunden schenken und ein Lächeln ins Gesicht zaubern«, sagt Thomas Hohm.

Hintergrund: Naturschutz im Weinberg Auch in den nicht bewirtschafteten Flächen des Weinbergs verwirklicht Thomas Hohm seine Ideen zum Naturschutz. Er siedelte wieder die selten gewordene Weinberg-Tulpe an, die seit römischer Zeit in dieser Region heimisch war. Die Weinberg-Tulpe, auch Wilde Tulpe genannt, ist eine zur Familie der Liliengewächse gehörende Pflanzenart, die 1983 zur Blume des Jahres gewählt wurde. Hohm fördert die Aufzucht und Pflege von Grünflächen mit hohen Gräsern und Blumenwiesen zur Erhaltung der Insektenvielfalt und heimischer Fauna und Flora, bietet Nistgelegenheiten für die heimischen Vögel in unberührten Hecken und integrierten Vogelhäusern. Neben einem Insektenhotel findet sich dort auch eine Reptilienburg, außerdem eine Ansitzstange für Greifvögel zur natürlichen Bekämpfung von Mäusen.