Thomas Grün rockt auch noch mit 60

Empfang und Gratulationscour der Marktgemeinde Bürgstadt zum Geburtstag ihres Bürgermeisters

Bürgstadt 31.05.2022 - 12:09 Uhr 1 Min.

Ein symbolisches "Hoch"-Beet für den Garten überreichte stellvertretender Bürgermeister Bernd Neuberger zum 60. Geburtstag an Thomas Grün für die Neugestaltung des Gartens. Geburtstagsüberraschung: Die Bürgermeisterband ist nur vollständig mit Thomas Grün.

Dank und Glückwünsche

Und die Menschen genossen es, sich wieder in großem Rahmen zu begegnen und auszutauschen. Zu den Gästen zählten die Familie, Bürgermeisterkollegen, Vorstandsmitglieder der Bürgstädter Vereine, Vertreter von Handel, Banken und Unternehmen sowie politische Weggefährten.

Bernd Neuberger übernahm als stellvertretender Bürgermeister der Marktgemeinde die Begrüßungsrunde und überreichte Thomas Grün ein symbolisches Hochbeet für die Neugestaltung des Gartens. Landrat Jens Marco Scherf dankte Thomas Grün für die verlässliche Zusammenarbeit und seine pragmatische Art, Problemlösungen zu suchen.

Den bayerischen Löwen erhielt der frischgebackene 60-Jährige traditionsgemäß aus der Hand des Kreisvorsitzenden des Bayerischen Gemeindetags, Niedernbergs Bürgermeister Jürgen Reinhart. Pfarrer Jan Kölbel wünschte stabile Gesundheit, Gottes Segen und Freude bei der Arbeit. Und Vereinsringsvorsitzender Edgar Mattern bat den Jubilar: »Bleib gesund, denn wir brauchen einen starken Motor für unser Bürgstadt.« Schulleiter Michael Hren brachte eine Glückwunschkarte der Schulkinder und kündigte an, das Ständchen nachzuholen. Er lobte die offene Art Grüns, dessen große Stärke er darin sieht, dass er keine Unterschiede bei den Menschen macht und für jeden ein offenes Ohr und Herz hat.

Der Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann hatte einen Reim mitgebracht und überreichte für den neuen Garten einen Baum.

Blick zurück aufs Geburtsjahr

Thomas Grün erinnerte in seiner Dankesrede an die Zeit vor 60 Jahren: Beatles und Stones starteten ihre Karriere, Adenauer war Bundeskanzler, es gab Schwarz-Weiß-Fernseher und Wählscheibentelefone. Er sprach von Höhen und Tiefen auf seinem Lebensweg und von mancher Weggabelung und dankte den Menschen, die ihn gefordert, gefördert und begleitet haben. »Ich kann so viel nicht falsch gemacht haben«, so sein Fazit, bevor er sich bei seiner Mutter, Ehefrau und Tochter für die gemeinsame Zeit und Unterstützung bedankte.

Dann ging der Vorhang auf und die Bürgermeisterband rockte den Saal. Da hielt es Thomas Grün nicht lange auf den Stuhl, bis er die Bühne betrat und zum Mikro griff. Den offiziellen Teil des Empfangs gestaltete das Holzbläserquartett der Fränkischen Rebläuse.

Annegret Schmitz