Thomas Grün in Bürgstadt als Alleinunterhalter

Keine einzige öffentliche Wortmeldung in Bürgerversammlung

Bürgstadt 18.11.2022 - 14:13 Uhr 4 Min.

Viel Geld fließt in die Sanierung der Grund- und Hauptschule Bürgstadt, die 2025 abgeschlossen sein soll.

Der Bürgermeister bezeichnete 2022 als politisches und menschliches Ausnahmejahr, der Ukrainekrieg wirke sich europaweit aus. Die Pandemie sei zwar weiterhin ein Thema, doch die sich verschärfende Klimakrise und der erstarkende Rechtsextremismus zeigten, wo die Gesellschaft stark ist und wo es Handlungsbedarf gibt. Auf die finanzielle Situation der Gemeinde eingehend, sprach Grün von einer freien Finanzspanne in Höhe von gut einer Million Euro. Allerdings könne man derzeit nicht die Auswirkungen der Energiekrise auf den Haushalt abschätzen, es gelte also auch zukünftig sorgsam und überlegt mit den Haushaltsmitteln umzugehen.

Großprojekt Schulsanierung

Das momentan größte Bauprojekt ist die Sanierung der Grund- und Mittelschule, die den ersten Bauabschnitt hinter sich gebracht hat. Sobald die Grundschule und die Verwaltung in die neuen Gebäude umgezogen sind, könne mit der Sanierung des ältesten Gebäudes, der Grundschule gestartet werden. Es sei schon eine Leistung, wenn eine Schule bei laufendem Betrieb saniert werde, lobte Grün die Schüler und Lehrer und zeigte Verständnis, dass dies für die Schüler eine Abenteuer ist und der Kran vor dem Fenster schon mal interessanter als de Unterricht ist. Eine weitere Baustelle wird im Mai 2023 eröffnet: die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens. Grün informierte die Zuhörer, dass einige bürokratische Hürden genommen werden mussten, sodass die Voraussetzungen für den Baubeginn erst jetzt geschaffen sind.

Ein weiteres wichtiges Thema waren die Trinkwasserversorgung, die aufgrund einer Trinkwasserquelle am Muttergottesweg als gesichert bezeichnet werden kann. Grün mahnte den sorgsamen Umgang mit diesem "wertvollen Stoff" an. In den letzten beiden Jahren hat sich der Gemeinderat mit der Friedhofsgestaltung beschäftigt, die Hauptwege wurden befestigt und nun soll die Erweiterungsfläche in einen Friedhof mit parkähnlichem Charakter verwandelt werden. Zum Neubaugebiet "Buschenweg" gibt es einen Bebauungsplan, so eine weitere Information Grüns, man hoffe auf einen Erschließungsbeginn im Frühsommer nächsten Jahres.

Der Klimawandel hat auch im Bürgstadter Wald deutliche Spuren hinterlassen und das bereitet den Verantwortlichen große Sorgen. Waren in den letzten Jahren die Nadelbäume von Schädlingsbefall betroffen, zerstören nun Pilzerkrankungen auch die Laubbäume. Die lange Trockenheit hat die Bäume anfällig gemacht und nun soll mit Baumarten aufgeforstet werden, die klimaresistenter sind, so Grün.

Ein problematisches Thema war lange Zeit der "Hundsrück". Grün gab bekannt, dass der Antrag auf Flurbereinigung zurückgezogen wurde und sich nun eine Kreis aus Eigentümern um ein Pflegekonzept und die entsprechenden Maßnahmen kümmert und dabei vom Landschaftspflegeverband unterstützt wird. Großes Lob gab es vom Bürgermeister für das Büchereiteam, das auch in Pandemiezeiten einen Weg fand, die Bücherwürmer mit Lesestoff zu versorgen.

Senioren und Jugend

Ein weiteres Augenmerk gilt den Senioren der Gemeinde. Nachdem die Schwanenhöfe fertiggestellt sind, wird an einem Konzept gearbeitet, welches Angebote für die älteren Bürger koordiniert und über eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle organisiert werden soll. Die Umbaumaßnahme im Museum war ein weiteres Thema und Grün kündigte eine "neue Sichtweise auf Bürgstadt" durch die Umgestaltung an. Die Marktgemeinde hat in der Pandemie gezeigt, dass man trotz Beschränkungen mit Ideen große Projekte realisieren konnte. So wurden die Ferienspiele ins Leben gerufen, die trotz Urlaubsverzicht zuhause Ablenkung und Spaß boten. Grün dankte allen Vereinen, Privatpersonen und Firmen, die sich engagiert hatten.

Grün nutzte die Bürgerversammlung, um Gerüchte zum Thema Soccer Court auszuräumen. Der CSU-Antrag habe ein Lärmschutzgutachten nach sich gezogen, das nicht unwesentliche Beschränkungen für die Nutzer nach sich zog. So hätten über 15-Jährige den Platz nicht bespielen dürfen und sonntags wäre der Platz geschlossen geblieben. Da hätte dann der Papa oder ältere Bruder mit dem unter 15-Jährigen überhaupt nicht kicken dürfen, verdeutlichte Grün. Zudem musste laut Gesetzgeber die Nachbarschaft beteiligt werden. Alle 15 Nachbarn sprachen sich gegen den Soccer Court aus, waren aber mit den bereits vorhandenen Bolzplatz einverstanden. Aus diesem Grund sei der CSU-Antrag nicht weiter verfolgt worden, so der Bürgermeister, der ankündigte, dass der Bolzplatz in den nächsten Monaten attraktiver gestaltet wird "Wir werden eine gute Lösung finden", versprach Grün.

Vorbereiten auf Blackout

Wie ist die Marktgemeinde auf einen Blackout oder einen lang anhaltenden Stromausfall (Lasa) vorbereitet? Wo bekommen Bürger Hilfe, wie kann man sich informieren und was muss jeder Bürger selbst organisieren? Bürgermeister Thomas Grün wies zunächst auf die Informationen im Amtsblatt hin, wo bereits Tipps veröffentlicht worden waren. Die Gemeinde hat bereits eine Abfrage unter den Bürgern gestartet, um zu erfahren, wer lebenswichtige stromabhängige Geräte benötigt.

Im Ernstfall ist das Rathaus die erste Anlaufstelle und Krisenzentrum, so Grün. Das Rettungszentrum gilt als "Leuchtturm" und ist mit einem Notstromaggregat ausgestattet, das einspeisefähig ist. Weitere Notstromaggregate stehen im Rathaus und im Bauhof, so Grün. Zu Notquartieren werden die Mittelmühle und die Turnhalle umfunktioniert, so Grün. Auch die Wasserversorgung sei für einen gewissen Zeitraum gesichert. Ende des Monats soll ein gemeindlicher Notfallplan mit Feuerwehr, rotem Kreuz und der Gemeindeverwaltung besprochen werden, kündigte er an.

Grün wies explizit darauf hin, dass jeder Bürger sich selbst mit Lebensmitteln versorgen muss, entsprechende Empfehlungen wurden bereits veröffentlicht. Er betonte, dass eine vernünftige Vorsorge wichtig ist, warnte vor Hamsterkäufen und ermunterte die Bürger, mit Vernunft und Ruhe vorzugehen. "Aber wir lassen sie nicht allein", so sein abschließendes Versprechen.

Dass nicht alle Vorhaben und Projekte der Marktgemeinde angesprochen werden konnte, war klar und Grün wies mehrfach auf die Projektliste auf der Homepage der Gemeinde hin, wo man sich immer wieder über den aktuellen Stand von Maßnahmen und Projekten informieren kann. Er dankte schließlich allen, die sich für die Marktgemeinde engagiert hatten, insbesondere der Feuerwehr und dem Rettungsdienst.

Annegret Schmitz

Zahlen und Fakten: Markt Bürgstadt In Bürgstadt lebten im vergangenen Jahr 4282 Bürger (2020 : 4258 ). 32 Kinder kamen 2018 zur Welt (2020 : 42 ) und 43 Bürger traten ihre letzte Reise an (2020: 38). 19 Paare gaben sich das Ja-Wort im Rathaus (2020: 20). 36 Kinder werden in der Kinderkrippe betreut und 121 Kinder besuchen täglich den Kindergarten. Die Schulbank drückten 165 Grundschüler, in der Mittelschule lernten 150 Jugendliche, wovon 46 in Bürgstadt, 43 in Collenberg, 28 in Eichenbühl, 15 in Miltenberg, 7 in Neunkirchen und 11 Schüler in Freudenberg zuhause sind. In der Bücherei wurden 2022 knapp 50.000 Bücher und Medien entliehen, was für das ehrenamtliche Büchereiteam mit einem Zeitaufwand von 3000 Stunden verbunden war. Der Bürgstadter Haushalt umfasst 2022 gut 21 Millionen Euro. Die pro-Kopf-Verschuldung aus den ordentlichen Gemeindeschulden liegt aktuell bei 359 Euro (Landesdurchschnitt 618 Euro).