Themenweg Hügelgräber bei Mechenhard vollendet

Geschichte: Zusätzliche Informationstafel ordnet Funde zeitlich ein - Grabbeigabe gibt immer noch Rätsel auf

Erlenbach a.Main 15.04.2022 - 10:30 Uhr 2 Min.

Häufige Anfragen haben den Vorsitzenden des Naturschutzvereines Erlenbach, Hartmut Schmitt, dazu veranlasst, eine weitere Info-Tafel erstellen zu lassen, auf der erläutert wird, wann genau diese große Anzahl von Hügelgräbern entstanden ist. Sie wurde als Zeittafel gestaltet, um deutlich zu machen, dass die Hügelgräber in der sogenannten Hallstattzeit ihren Ursprung haben. Diese Zeit wurde nach einem bedeuteten Gräberfeld in der Nähe der Stadt Hallstatt, unweit von Salzburg, benannt.

Der Zeittafel ist zu entnehmen, dass die Hallstattzeit ungefähr am Ende der Bronzezeit und am Anfang der älteren Eisenzeit lag, und auf die Zeit von etwa 800 bis 50 vor Christus datiert wird. Auf der Info-Tafel sind als Synonym für die Bronzezeit die Himmelsscheibe von Nebra dargestellt, darüber hinaus noch ein Bronzeschwert, das aus einem Hügelgrab bei Streit stammt und im Besitz des Erbacher Museums ist.

Da viele Gräber beziehungsweise Grabfunde zeitlich nicht genau zuzuordnen sind, werden sie häufig auch als vorgeschichtliche Grabhügel bezeichnet.

Fund aus der Steinzeit?

Passend dazu wird auf der Tafel noch auf einen ungewöhnlichen Gegenstand aufmerksam gemacht. Es handelt sich um einen Fund aus einem Hügelgrab in der Gemarkung Erlenbach, der 1970 entdeckt wurde. Der etwa 40 Zentimeter lange Gegenstand aus einem harten Sandstein, der einer Pflugschar oder einem Schiffsrumpf ähnlich sieht, konnte bisher nicht eindeutig identifiziert werden. Der Form und dem Material nach könnte es sich dabei sogar um eine Grabbeigabe aus der Steinzeit handeln.

Die Meinungen, sowohl die der Experten, aber auch die der Laien, liegen weit auseinander. Eventuell hat ein Leser des Main-Echo eine Erklärung für die frühere Funktion des Gegenstandes. Hinweise nimmt der Naturschutzverein gerne entgegen.

Der Themenweg wurde aber auch noch an einer anderen Stelle ergänzt. Hier handelt es sich um die Umgebung der Info-Tafel Nummer sieben, die sich mit dem Thema »Klingenberger Galgen in Mechenhard« befasst. Durch eine geophysikalische Bodenuntersuchung eines Würzburger Institutes konnten auf einem Waldweg die Eckpunkte der früheren Hinrichtungsstätte gefunden werden. Da diese Punkte aber in der denkmalgeschützten Bodenfläche liegen, durften sie nicht freigelegt und damit sichtbar gemacht werden.

Daher wurden in der Nähe der Eckpunkte die Stellen mit Erdnägeln, auf denen eine Beschriftungsplatte befestigt ist, markiert.

Mit Beendigung dieser Maßnahme ist die Installation des Themenweges abgeschlossen. »Der Naturschutzverein hofft noch auf viele Besucher, die sich hier einen Überblick über die Bedeutung und das Vorkommen der Hügelgräber machen«, sagt Hartmut Schmitt zum Abschluss der Arbeiten an diesem Geschichtslehrpfad.

