Themen in Elsenfeld: Radwege, Unterführung, Wasserverluste

Hintergrund: Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters

Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) informierte über personellen Veränderungen in den letzten beiden Jahren. Neues Personal gibt es im Bauhof, Kindergarten, in der Bibliothek und im Bürgerzentrum. Veränderungen gab es auch bei den Feuerwehrkommandanten. Hohmann erinnerte an den Abbruch des BayWa-Geländes und die Erschließung des Märktezentrums. Am 29. September will der neue Aldi Markt eröffnen. Ausgeschrieben ist bereits die Erschließung der Zufahrtsstraße. Der Pachtvertrag der Shell-Tankstelle läuft zum 31. Dezember 2023 aus. Hauptnutzung dort soll Wohnbebauung werden. Dazu wird ein Interessenwettbewerb durchgeführt. Mit der barrierefreien Gestaltung des Bahnhofsumfeldes will die Westfrankenbahn 2024 beginnen. An der Unterführung ist eine Videoüberwachung geplant. Mit der Bundespolizei und Landespolizei wurde eine Lösung gefunden. Die Kosten müsste die Gemeinde tragen. Rund 15 Millionen Euro wird in den nächsten acht Jahren in den Bau und die Sanierung von Straßen investiert. Ein wichtiges Projekt ist der geplante Kindergarten in der Hauptstraße (geplante Eröffnung 2024/25). Die vorhandenen Plätze reichen nicht mehr aus. Die bisherige Museumsscheune wird in die Rathausgasse 10 verlegt. Bis dahin soll es eine Interimslösung geben. Ein großes Projekt ist das Mensa-Gebäude und der Schulcampus. Hohmann betonte, dass das Mensa Gebäude nicht wie in der Presse berichtet, größer geworden ist, sondern nur das Betreuungskonzept geändert wurde. Ein Gutachter prüft derzeit den Erhalt der Platanen, die eine Bürgerinitative als Kompromiss gefordert hat. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird es im Gemeinderat diskutiert. Der Glasfaserausbau in den Ortsteilen wurde an die Deutsche Glasfaserbau abgegeben. Die Verlegung wird in den nächsten Wochen beginnen. Mit der Digitalisierung geht es im Rathaus voran. Bisher gibt es schon rund 30 Onlinefunktionen. Bis 2023 soll das Rathaus komplett digital sein. Die 900-Jahr-Feier mit vielen Veranstaltungen wirft ihre Schatten voraus. Hohmann hob das Engagement der ehrenamtlichen Helfer für die Flüchtlinge des Ukrainekrieges hervor. Insgesamt sind derzeit 90 Flüchtlinge in Elsenfeld gemeldet. ro