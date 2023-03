Theatertruppe entführt in chaotischen Klinikalltag

Komödie: »Wer krank ist, muss kerngesund sein« ab dem 25. März in Laudenbach zu sehen - Vorverkauf läuft

Laudenbach 14.03.2023 - 16:15 Uhr 2 Min.

Turbulent und urkomisch: Hypochonder Werner Schnitzler (Dieter Derlet) trifft auf Psychiatriepatient Manni (Kurt Weidner), der kurzerhand in den Arztkittel schlüpft.

Bereits am ersten Vorverkaufstag waren die ersten vier Abendvorstellungen bis auf einzelne Restkarten ausverkauft. »Nach einer zweijährigen Zwangspause dürfen wir wieder... und wir werden es wieder tun - herzhaft lachen, denn bekanntermaßen ist Lachen ja die beste Medizin, um kerngesund zu bleiben«, schreibt Regisseur Erich May im Flyer zum Stück. Zuletzt probte das Ensemble 2020 für die Komödie »Ein Schmitt wohnt selten allein«. Alles lief super, die Bühne stand, die Schauspieler waren bereit - und dann? Eine Woche vor der Premiere mussten alle Aufführungen wegen Corona abgesagt werden.

Das soll dieses Mal nicht passieren. Auch jetzt probt die bunt gemischte Truppe fleißig. Vier neue Gesichter komplettieren die »alten Hasen« wie Marita Galmbacher und Susanne Teubel, die am längsten dabei sind. Das Bühnenbild ist fertig gestaltet: ein liebevoll und detailreich eingerichtetes Arztzimmer samt Skelett, Liege und voll ausgestattetem Schreibtisch. Der Endspurt ist eingeläutet.

Der Spaßfaktor steht rund zehn Tage vor Aufführungsbeginn noch im Vordergrund. Laut Erich May sind alle motiviert, das Ensemble »gut im Plan« . Er selbst ist noch »tiefenentspannt«. Doch so langsam möchte und muss er die »Zügel etwas anziehen«, verrät der Leiter mit einem Schmunzeln und schwärmt von der Wandlungsfähigkeit mancher Schauspieler.

May hatte eigentlich im Dezember 2019 nach 37 Jahren seinen künstlerischen Ruhestand angetreten, seinen Posten an Daniela Höfer übergeben. Doch diese habe sich aus familiären Gründen heuer aus der Theatertruppe zurückgezogen. Nach zwei Jahren, in denen er gesundheitlich angeschlagen war, lässt der Laudenbacher nun doch wieder seine Leidenschaft aufleben, und das macht ihm »richtig Spaß«. May feiert damit auch gleich noch ein kleines Jubiläum, seinen 20. Einsatz als Regisseur bei der Theatertruppe.

Das erste Stück brachten die Laudenbacher 1927 auf die Bühne. Seitdem gab es immer nur Komödien zu sehen. Es geht darum, den Alltag hinter sich zu lassen, abzuschalten. Das aktuelle Werk hat May selbst herausgesucht. Die ersten Leseproben fanden Ende 2022 statt, seit Januar dann die Proben. Zunächst im Sportheim und seit Faschingsende in der Turnhalle.

Die Komödie in drei Akten von Uschi Schilling dreht sich um einen zerstreuten Professor (Steffen Hensler), der es im Krankenhausalltag nicht immer einfach hat. Werner Schnitzler (Dieter Derlet), Hypochonder aus Leidenschaft, und Psychiatriepatient Manni (Kurt Weidner) machen es dem Mediziner auch nicht leichter. Macho-Arzt Dr. Marc Keller (Florian Breunig) mischt Chefsekretärin Ariane Berger (Julia Schallenberger), die Krankenschwestern Senta (Susanne Teubel) und Lisa (Christina Schädlich) sowie die freche Putzfrau Olga (Marita Galmbacher) ordentlich auf. Da ist es besser, kerngesund statt krank zu sein. Richtig brenzlig wird es, als auch noch die kassenärztliche Prüfung durch Gerda Holbrook (Slyvia Czoczek) ansteht und guter Rat teuer ist.

Wie der etwas andere Krankenhausalltag ausgeht, ist ab dem 25. März in insgesamt sieben Vorstellungen zu sehen.

Jennifer Lässig