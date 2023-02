Theaterkreises Amorbach präsentiert »Des Teufels General«

Vorhang auf trotz aller Widrigkeiten - Vier Vorstellungen im März in der alten Turnhalle

Amorbach 14.02.2023 - 11:57 Uhr 2 Min.

Eine Probe ganz ohne Kostüme. Simon Eisert, Judith Hauck, Wolfgang Jach, Maike Harling, Andrea Matt und Bernhard Bischof Simon Eisert als General Harras im Gespräch mit Wolfgang Jach als Maler Schlick

Als man 2019 in die geplante zweijährige Pause ging, wusste noch niemand, dass es vier Jahre dauern sollte, bis der Vorhang sich erstmals wieder öffnet. Nach den Sommerferien entschied der Vorstand, das Stück »Des Teufels General« nach Carl Zuckmayer aufzuführen. Damals dachte Regisseur Michael Eck noch, größte Problem werde die Kulisse und der laue Sommerabend im Ökonomiehof sein. - Weit gefehlt!

Turnhalle statt Freilichtbühne

Erst kam Corona und damit eine Zwangspause, dann meldete das Fürstenhaus zu Leiningen Eigenbedarf an. Durch den Wegfall der Freilichtbühne wurde die Planung für das Stück erheblich erschwert, denn freie Plätze für Aufführungen sind in Amorbach rar und auch eine geeignete Halle war nicht so leicht zu finden. Wie gut, dass die alte Turnhalle renoviert wurde und es die Möglichkeit gab, die Aufführung dorthin zu verlegen.

Doch die Halle bringt Widrigkeiten mit sich, die zuvor keiner bedacht hatte. Neben den finanziellen Belastungen kommt dem Theaterkreis auch der Belegungsplan in die Quere. Während das Laientheater früher immer und zu jeder Zeit proben konnte und die Bühne schon drei Monate vor der Premiere stand, war selbst die Terminfindung für vier Aufführungen schwer. Auch die immer wieder krankheitsbedingt ausfallenden Schauspieler erschwerten die Proben. Erst im Januar war es möglich, das Stück mit kompletter Besetzung zu proben. Dazu kam die Länge des Stückes. Eck, als ehemaligem Germanist blutete das Herz, weil er nicht nur einmal den Text kürzen musste, doch ein Stück mit über drei Stunden? Das ist eindeutig zu lang.

Doch es gibt auch Positives. Für dieses Stück haben sich zum ersten Mal proaktiv neue Interessenten gefunden und mit Josefa Hörst (15 Jahre) und Steven Park (17 Jahre) sogar erfrischend junge Laienschauspieler. Auch sonst können sich die Akteure des Theaterkreises nicht beschweren. Simon Eisert, Judith Hauck, Michael Eck und Klaus Hubert machen im Gespräch klar, dass sie kein wirkliches Problem mit Überalterung haben. Trotzdem war die Entscheidung für eine Aufführung ein längeres Unterfangen, an dem sich viele beteiligt hatten. Doch noch ein weiteres Jahr Pause? »Irgendwann ist man dann auch weg vom Fenster und in Vergessenheit geraten«, sinniert Hubert und macht klar, dass die Entscheidung für die Aufführung richtig und gut ist. Auch wenn das Stück nicht überall auf Gegenliebe stößt. Der Krieg in der Ukraine überschattet vieles, auch die Stückauswahl am Laientheater.

Seelendrama mit viel Text

Doch wer das Drama von Carl Zuckmayer kennt, weiß, dass es kein Kriegsdrama, sondern ein Seelendrama ist, wie Eck versichert. Es geht um die innere Zerrissenheit, ein Umstand, der sich auch in der Bühnendekoration widerspiegelt. Spartanisch und einfach ist sie gehalten, das Stück lebt von den Dialogen und ist daher extrem textlastig.

Besonders davon betroffen ist Simon Eisert, der die Hauptfigur General Harras spielt. Aber auch die anderen 17 Darsteller müssen reichlich Text lernen. Dazu müssen Kostüme genäht, Requisiten für das Bühnenbild gesucht und Flyer entworfen werden. Das in so kurzer Zeit zu stemmen, ist eine Mammutaufgabe, die nur mit der Liebe zur Bühne und viel Unterstützung bewältigt werden kann. Dankbar ist der Theaterkreis daher dem Fürstenhaus Leiningen, der Stadt Amorbach, den vielen Helfern außerhalb des Vereins und der Familie Heidemann; das Schaufenster des alten Schuhgeschäfts ist eine dauerhafte »Werbeplattform« für den Theaterkreis.

Sylvia Horlebein

Hintergrund: Termine für "Des Teufels General" Premiere am 3. März, weitere Termine am 4. März/10. März und 11. März in der alten Turnhalle in Amorbach. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass schon ab 19 Uhr. Die Schauspieler sind: Simon Eisert (Harras), Stefan Stimmel (Lüttjohann), Gerhard Schreiber (Pfundmeyer), Robert Tögel (Karrianke), Andrea Matt (Frau v. Mahrungen), Bernhard Bischof (Baron Pflung), Thorsten Roth (Dr. Schmidt-Lausitz), Stefan Müller-Ruppert (Oderbruch), Anna Ueltgesfort (Anne Eilers), Maike Harling (Pützchen), Judith Hauck (Olivia Geis), Christiane Leers (Diddo Geis), Benjamin Götzinger (Hartmann), Wolfgang Jach (Schlick), Josefa Hörst (Franzi), Tanja Park (Paula), Norbert Lauth (Buddy) und Steven Park (Detlev). Die Regie führt Michael Eck. Kartenvorverkauf auf reservix- das Ticketportal www.reservix.de und bei den Verkaufsstellen im Main-Echo Obernburg, beim Boten vom Untermain in Miltenberg und in Amorbach beim Reisebüro Heidenfelder, der MB Reisevermittlung und dem Fremdenverkehrsamt. syho