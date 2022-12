Theatergruppe Eichenbühl spielt im Januar neues Stück

Im Ruhestand geht's hoch her

Eichenbühl 29.12.2022 - 13:10 Uhr < 1 Min.

Die Theatergruppe Eichenbühl freut sich auf die Spielzeit im Januar.

Zum Inhalt: Eigentlich könnte das Leben der Familien Mais, Hafer und Schrot in gemütlichen Bahnen verlaufen, jetzt wo alle pensioniert sind. Doch weit gefehlt: Der eine steckt in der Midlife-Crisis und baut gleich zu Beginn seines Ruhestands einen Unfall mit seinem neuen Auto. Und dann zieht auch noch eine Blondine ins Nachbarhaus, um die plötzlich alle Männer balzen. Aber auch die Frauen kommen nicht zu kurz, denn ein Italiener taucht auf mit der Behauptung, ein Verwandter der Familie Korn zu sein.

Der Theaterverein präsentiert das Stück an zwei Wochenenden: am 6., 7. und 8. Januar sowie am 13. und 14. Januar. Freitags und samstags ist Spielbeginn um 19.30 Uhr, am Sonntag bereits um 17 Uhr.

Laut Theatergruppe gibt es noch einzelne Restkarten, die bei der Raiffeisenbank Eichenbühl gekauft werden können.

