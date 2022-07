Theaterachse Salzburg mutete dem Publikum in Miltenberg schwere Kost zu

Sommertheater auf der Burg

Miltenberg 17.07.2022 - 14:00 Uhr 1 Min.

Düstere Bilder aus dem Stationendrama "Roberto Zucco" im Alten Rathaus Miltenberg. Foto: Heinz Linduschka

Der Autor war offensichtlich von einem realen Kriminalfall fasziniert: Im April 1981 tötete Roberto Succo Vater und Mutter und misshandelte die Leichen grauenvoll. Nach der Verurteilung flüchtete er im Mai 1986 über das Dach der psychiatrischen Einrichtung, in die er eingewiesen wurde. Innerhalb von zwei Jahren tötete er in Frankreich zwei Frauen, einen Arzt und zwei Polizisten, beging in vier europäischen Ländern zahllose Raubüberfälle, Vergewaltigungen, Geiselnahme und vermutlich auch weitere Tötungsdelikte. Im Februar 1988 wurde er erneut verhaftet. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch nahm er sich in seiner Gefängniszelle im norditalienischen Vicenza das Leben.

Koltès schrieb sein Stück zeitnah und war bei der Premiere 1990 an der Berliner Schaubühne bereits an Aids gestorben - mit 41 Jahren. Seinen Protagonisten lässt er sagen: "Ich habe keine Feinde, und ich greife nicht an. Ich zerquetsche die anderen Tiere nicht aus Bosheit, sondern weil ich sie nicht gesehen habe und weil ich auf sie getreten bin." Der Massenmörder ohne jede Empathie und ohne jedes Schuldgefühl wurde in der Miltenberger Inszenierung von Daniel Rink ohne jeden Anflug von Dämonie gespielt. Ein eher schmächtiger junger Mann, über den eine der von ihm faszinierten Frauen sagt, er sei eigentlich zu schön für einen Mann, weit weg davon, den Abscheu vor einem Monster zu erwecken. Eher ist er die Verkörperung des Bösen in uns allen. Wer in der dunklen Ecke des Alten Rathauses, die tatsächlich für dieses Stück besser geeignet war als der idyllische Burghof, das gute Dutzend oft sprunghaft wirkender Stationen 90 Minuten lang verfolgte - mit zunehmendem Überdruss -, konnte kurz vor 22 Uhr einen Theaterabend verlassen, nach dem der warme Sommerabend umso reizvoller wirkte.

Die Disziplin, die Bereitschaft des Ensembles, sich auf hochintensive Szenen und Bilder einzulassen, war anerkennenswert. Doch bleibt die Frage: Warum bietet man dieses Stück in einer Sommertheaterreihe an? Weniger als drei Dutzend Besucher kamen zur Aufführung. Wie kommt man mit einem Massenmörder als Pseudoheld zurecht, der "als Hund wiedergeboren" werden möchte? Lohnt es, den rein ästhetischen Aspekt des Mordens und anderer Untaten zu betrachten, was Koltès offenbar fasziniert hat? Ein Dramenpersonal am absoluten Rand der Gesellschaft kann reizvoll sein. Doch trotz der durchaus ambitionierten Inszenierung Schuhs hätte der Miltenberger Theatersommer dieses Projekt nicht gebraucht.

Zweiter Termin: "Roberto Zucco" Dienstag, 17. Juli, 20 Uhr im Alten Rathaus Miltenberg