The Ron Lemons erwecken im Beavers die 60er und 70er Jahre zum Leben

Konzert mit Andreas Kümmert

Erlenbach a.Main 14.10.2021 - 15:33 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

The Ron Lemons überzeugten bei ihrem Auftritt am Mittwoch im Erlenbacher Beavers mit leidenschaftlicher und spielerisch hochwertiger Musik sowie starkem Gesang.

Die Gruppe ist für treue Fans des Musikclubs keine unbekannte, hat sie doch dort auch schon in der Vergangenheit, am früheren Standort Miltenberg, überzeugen können.

Das Gastspiel wurde als »The Ron Lemons - featuring Andreas Kümmert« angekündigt. Letztgenannter stand wiederum in seinem Tätigkeitsbereich als Solo-Künstler und Singer/Songwriter ebenfalls schon mehrfach auf der Beavers-Bühne und dürfte das bekannteste Mitglied der Band sein, gewann er doch 2013 damals die dritte Staffel des TV-Formats »The Voice of Germany«.

Schon mit den ersten Sekunden seines Gitarrenspiels schuf Kümmert eine einmalige Atmosphäre, deren Besonderheit alsbald mit seinem Gesang unterstrichen wurde und eine beeindruckende Symbiose einging. Die Stimme entfachte genau wie die instrumentale Seite eine große musikalische Leidenschaft. Die Verbindung zwischen Worten und Klangbild war einmalig - zumal an Kümmerts Seite dann Michael Gerner an den Drums dem musikalischen Kosmos ein feines rhythmisches Fundament bescherte, welches mit vielen kleinen Details zu Gefallen wusste, stets raffiniert auf Melodien und Akkorde abgestimmt war und immer songdienlich daherkam.

Die Band nahm ihre Zuhörer mit auf eine Reise in die 1960er und 1970er Jahre. In ihrer unvergleichlichen künstlerischen Kombination bescherten The Ron Lemons ihrem Publikum eine Reihe an weltbekannten Songs wie »Crossroads« (Cream) oder »Easy« (The Commodores). Sie verstanden es, den Spirit der Zeit, in der diese Songs einst entstanden, in das Heute zu retten.

Der Song »Hard Times« dagegen stammt beispielsweise von Kümmert. Das solches Material sich dann wie selbstverständlich zwischen den großen Nummern der Rockgeschichte einfügt, ohne qualitativ abzufallen, spricht für Kümmerts Talent. Zu der Besetzung zählen neben Kümmert und Gerner auch noch die beiden Gitarristen Jochen Thoma und Johann Laudenbach. Nach dem Ende der zwei offiziellen Programmblöcke gab es noch eine Zugabe für die Fans.

Marco Burgemeister