Teurer Sprit: Mahnung zu bewusstem Fahren?

Die stark gestiegenen Kraftstoffpreise sind für manche Bürger im Kreis Miltenberg ärgerlich, für andere noch zu niedrig

Marie Luise Gundermann, 68 Jahre aus Miltenberg: Klar, mich ärgert es, dass der Spritpreis hoch ist. Wenn es für die Umwelt wäre, fände ich es okay, weil wir etwas dafür tun müssen. Aber ich denke, dass es bestimmt auch politisch ist und mit der Pipeline zusammenhängt. Was ich mit dem Fahrrad fahren kann, fahre ich auch damit oder gehe zu Fuß. Was wir uns aber nicht nehmen lassen, ist ab und zu mit dem Wohnmobil rauszufahren. Gerade in Zeiten wie jetzt braucht man manchmal eine Luftveränderung.

Heiko Rippberger, 56 Jahre aus Eichenbühl: Man versucht, das Autofahren einzuschränken und bewusster zu fahren. Zum Beispiel, dass wir nicht zweimal die Woche zum Einkaufen nach Bürgstadt fahren, sondern das bündeln oder im Ort nicht mit dem Auto fahren. Generell muss ich sagen, dass der Sprit schon teuer ist, aber wenn ich mir das Fahrverhalten der Leute anschaue, ist er nicht teuer genug. Die Autos werden immer größer, es wird Gas gegeben und nicht umweltbewusst gefahren. Ich bin bei der Straßenmeisterei und jeden Tag auf der Straße. Die Rücksichtslosigkeit nimmt zu beim Fahren. Da sieht man nicht, dass der Sprit teurer wird. Es ist scheinbar immer noch zu billig für die Leute. Die beschweren sich zwar über die hohen Spritpreise, aber sie fahren immer noch gedankenlos.

Auke Blaauwbroek, 60 Jahre aus Tilburg in den Niederlanden:Unser Fahrverhalten hat sich gar nicht verändert. Wir brauchen unser Auto für unsere Arbeit. Jetzt sind wir auch in den Urlaub mit dem Auto gefahren. Ich habe viele Male versucht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren, das hat für mich nicht geklappt. Auch meine Frau arbeitet in kleinen Orten, in denen die Anbindungen oft schlecht sind.

Thomas Walther, 46 Jahre aus Miltenberg:Die Spritpreise sind lächerlich niedrig. Wenn man das Verursacherprinzip - was die Verbrennung und Herstellung von Benzin tatsächlich an Folgekosten verursacht - mit hineinrechnet, müsste es doppelt bis fünfmal so teuer sein. Wir selbst fahren Elektroauto, weil wir uns von der Sache loslösen wollen. Die Allgemeinheit trägt das Problem natürlich immer noch. Aber grundsätzlich sind die Energiepreise viel zu niedrig. Das merkt man auch daran, dass die Autos immer größer und schwerer werden. SUVs sind im Trend. Kleinwagen würden den Leuten reichen, um die alltäglichen Dinge zu erledigen.

Melanie Feyrer, 45 Jahre aus Weilbach:Ich nutze das Auto hauptsächlich, um in die Schule zu fahren, also zum Arbeiten. In meiner Freizeit auch nur, wenn es nötig ist. Ich finde eigentlich, dass das mit den Spritpreisen zwar hart ist, aber wir das brauchen, um uns klimafreundlich zu verhalten. Ich hoffe, dass auch bei uns auf dem Land in Zukunft die öffentlichen Verkehrsmittel besser ausgebaut werden.

Batuhan Bigmaz, 20 Jahre aus Elsenfeld: Ich denke, dass wir wegen der Rohstoffknappheit und der damit verbundenen Entwicklung der Spritpreise wohl langfristig auf Elektromobilität umsteigen müssen. Jetzt schon überlege ich zweimal, ob es für mich tatsächlich notwendig ist, eine längere Strecke mit dem Auto zu fahren.

Zahlen und Fakten: Zusammensetzung Benzinpreis November 2021 - entfallen bei einem Preis von 1,699 Euro pro Liter Super E10 allein etwa 58 Prozent auf Steuern und Abgaben. Absolut summieren sich Mehrwertsteuer, Energie- oder Mineralöl- (Ökosteuer) und der Beitrag an den Erdölbevorratungsverband (EBV) auf insgesamt rund 98,9 Cent je Liter Ottokraftstoff. Der Preis für Benzin und Diesel setzt sich aus der Energiesteuer, der Mehrwertsteuer und seit dem 1. Januar 2021 auch aus einer CO?-Steuer zusammen. ... Hinzu kommen die Einkaufspreise für Benzin und Diesel. Laut Automobilclub von Deutschland (AvD): Von 1,63 Euro für Benzin gehen rund 99 Cent an den Staat. Von 1,42 Euro für Diesel gehen rund 78 Cent an den Staat.