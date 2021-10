Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Testzentrum Wörth öffnet sonntags

Wörth a.Main 11.10.2021 - 18:21 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Bürgertests müssen aufgrund der seit Montag geltenden neuen Testverordnung in der Regel selbst bezahlt werden. Diese kostenpflichtigen Tests sind allerdings im Schnelltestzentrum Wörth ebenso wie im PCR-Testzentrum in Miltenberg nicht möglich, denn hier werden nur kostenlose Tests für bestimmte Personengruppen vorgenommen (wir berichteten am Freitag).

Weitere Tests in Apotheken

Dazu zählen unter 18-Jährige, Personen, die wegen medizinischer Gründen nicht geimpft werden können, Studierende, die mit einem nicht vom Paul-Ehrlich-Institut empfohlenen Impfstoff geimpft wurden, Infizierte und Kontaktpersonen sowie Besucher und Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen. Die Testung ist nur nach Terminbuchung möglich (https://wam.ecocare.center/).

Wer sich testen lassen will, aber nicht zu den befreiten Gruppen gehört, kann dies in Apotheken tun. Die Kosten müssen die zu Testenden laut Landratsamt selbst tragen oder sich beim Hausarzt nach einer privatrechtlichen Abrechnung erkundigen.

kev