Terroir f: Magische Plätze hoch über dem Maintal

Letzte Folge der Serie "Winzer der Region"

Das Klingenberger Terroir f ist im typischen Spätburgunder-Rot gehalten. Das Erlenbacher Terroir f strahlt in goldener Farbe: Marcus Becker, Reinhold Hillerich, Christian Herkert, Tobias Ott, Philip Bernard, Werner Stratil und Albert Waigand (von links) sowie Thomas Reis und Dieter Zöller schenken hier abwechselnd an Sonn- und Feiertagen aus.

In strahlendem Gold und im Rot der hier typischen Spätburgunder-Rebe ergänzen die beiden modernen Pavillons harmonisch die durch die Terrassen geprägte Weinlandschaft. Sie stehen für das Thema »Steillage, Buntsandstein und Sonne - des Winzers Gold«. Im Jahr 2018 wurden diese Anlagen nach mehrjähriger Planungsphase errichtet und eingeweiht. Die beiden Aussichtspunkte, von denen lediglich der in Erlenbach bewirtschaftet wird, sind gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen: von den Parkplätzen am Bergschwimmbad in Erlenbach oder dem Winzerfestplatz in Klingenberg führen gut ausgebaute Wanderwege zu den etwa ein bis zwei Kilometer entfernten Aussichtspunkten.

Aus- und Einblicke

Direkt am fränkischen Rotweinwanderweg über den Buntsandstein-Terrassen der Weinlagen Erlenbacher und Klingenberger Hochberg und etwa 100 Meter über dem Maintal liegt das »Terroir f Churfranken« weithin sichtbar. Die denkmalgeschützten Weinbergterrassen stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Rund 28 Hektar sind bestockt, die Mauern erreichen eine Länge von rund 220 Kilometern. Die Besucher genießen nicht nur einen fantastischen Rundumblick in die Buntsandstein-Steillagen und die von der Sonne verwöhnte Flusslandschaft des Mains, sondern sie erhalten auch einen Einblick in die harte und aufwendige Bewirtschaftung der Terrassenlagen.

Die Idee zum Terroir-f-Projekt in Franken stammt von der LWG, der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Nach ihren Plänen sollten an den schönsten Punkten im fränkischen Weinland Orte geschaffen werden, die auf ganz besondere Weise die Vielschichtigkeit einer Region ausstrahlen, magische Orte des Frankenweins, die man nicht vergisst. So entstanden zwischen der Mainschleife bei Volkach und der Weinbauregion Alzenau 20 solcher Plätze. Jeder von ihnen hat seine eigene typische Aura und charakteristische Episode, die von der Landschaft, dem Wein und der regionalen Kultur geprägt ist. Das vorhandene Terroir aus Boden, Klima und Lage, unterschiedlich an den einzelnen Plattformen, prägt die dort wachsenden Reben und damit auch den Wein.

Ausschank im Wechsel

Um den vielen Wanderern und Spaziergängern die Möglichkeit einer Weinverkostung an diesem einzigartigen Ort zu bieten, wurde 2021 ein neuer Verein gegründet, der dieses Ziel umgesetzt hat. Die Vereinsmitglieder sind Weinbaubetriebe aus Erlenbach und Klingenberg, die in reiner Handarbeit die Weinberge in Steillagen am Hochberg bewirtschaften. An Sonn- und Feiertagen, vorausgesetzt das Wetter stimmt, bieten diese Winzer abwechselnd ihre besten Weine aus diesen Weinlagen auf der großen Freifläche am Erlenbacher Terroir f zur Verkostung an. Unter dem Motto: Genießen, wo der Wein wächst.

Die Ausschanktermine sind witterungsbedingt und daher nicht lange im Voraus planbar. Interessenten können die Termine über https://www.winzers-gold.de erfahren oder über einen QR-Code anmelden und sich per E-Mail rechtzeitig informieren lassen. Der Ausschank beginnt jeweils ab 11 Uhr und endet mit Beginn der Dämmerung. Am »Terroir f« in Erlenbach beteiligen sich neun Winzer am Ausschank: Weinbau Marcus Becker, Weinbau Philip Bernard, Weingut Hillerich, Weingut Hofmann-Herkert, Weinbau Werner Ott, Weinbau Thomas Reis, Weinbau Werner Stratil, Weingut A. Waigand und Weingut Dieter Zöller.

Christel Ney

Hintergrund: Terroir f Die magischen Orte des Frankenweins strahlen auf ganz besondere Weise die Vielschichtigkeit einer Region aus, an denen einem der Ausblick den Atem raubt. In Franken haben diese magischen Orte einen Namen: "terroir f". Der Begriff "terroir" wurde bereits im 16. Jahrhundert von Mönchen in Frankreich geprägt und hier speziell für landwirtschaftliche, kulinarische Produkte wie Käse, Fleisch oder Kräuter verwendet. In der Weinsprache umschreibt dieser Begriff alle Faktoren, die einen Wein prägen, also die gesamte Umgebung, in der er entsteht. Sich mit dem "terroir" eines Weines beschäftigen, heißt also ihn "erspüren", seine Herkunft, seinen Boden, die klimatischen Gegebenheiten, das Kleinklima am Boden, die Exposition des Weinbergs, die Rebsorte und natürlich die Philosophie und Arbeitshaltung des Winzers. Das kleine "f" steht dabei für Franken.