Tequila Terminators heizen Fans trotz Eiseskälte In Miltenberg gehörig ein

Konzert

Miltenberg 18.12.2022 - 18:12 Uhr 1 Min.

Sorgte für ausgelassene Stimmung in den Miltenberger Faust-Braustuben: die aus der Region stammende Band Tequila Terminators. Foto: Marco Burgemeister

Dafür stehen seit nunmehr fast 20 Jahren die Tequila Terminators aus dem Raum Miltenberg und Aschaffenburg. Am Samstagabend gaben sie im Winterbiergarten der Faust Braustuben ein mit zahlreichen Highlights versehenes Konzert, gleichzeitig war es eines ihrer beliebten »Heim-Gastspiele«.

Wagemut gehört dazu

Nicht nur seit nunmehr rund zwei Jahrzehnten ist die Gruppe, deren Mitglieder schon in ihrer Schulzeit zusammenfanden, am Start, sondern spielt auch heute noch in ihrer Urbesetzung mit Sänger und Gitarrist Christopher Haas, Bassist Christian Wojnowski, Drummer Joachim Oswald sowie der zudem auch für zusätzlichen Gesang zuständigen Bläserfraktion, bestehend aus Sebastian Tausch am Altsaxophon, Philipp Meisenzahl am Bariton-Saxophon und Lukas Fuchs an der Trompete.

Bei frostigen Temperaturen und Schnee aufzuspielen, dazu gehört schon etwas Wagemut, wie auch die Band augenzwinkernd feststellte. Dennoch gaben sie von Beginn an alles und auch zahlreiche Fans trotzten den Wetterbedingungen und feierten ihre Helden.

Der zusammenfassend von ihnen selbst als Ska-Rock bezeichnete Sound der Band riss schnell mit, und wer Songs von mittlerweile fünf CD-Releases und einer Best-Of-CD im Repertoire hat, der kann in Sachen Setlist aus den Vollen schöpfen. Und so schmetterten die Tequila Terminators zunächst die Nummer »Kiss me« zur Eröffnung, bevor Klassiker der eigenen Bandgeschichte sowie auch Material der neuesten Veröffentlich »Play« aus diesem Jahr Hand in Hand gingen.

Der Gig untermauerte mit Nachdruck, warum die Band etwas Besonderes ist: Die absolute Lässigkeit, mit der sie die Lieder präsentierte, der sicht- und hörbare Spaß, den die Musiker miteinander hatten und der den Funke aufs Publikum schnell überspringen ließ, die tolle Interaktion der Bandmitglieder untereinander und mit den Fans sowie die sympathische, humorvolle Art machten das Ganze zu einem tollem Gesamterlebnis.

Freude und Spaß spiegelten sich natürlich auch in einem Teil der Songs wieder, dazu kamen aber auch solche, welche nachdenklichere Themen zum Inhalt hatten. Die Balance zwischen diesen beiden Eckpfeilern war ebenfalls gelungen. Der eine oder andere ruhiger angelegte Song schuf zusätzliche Kontraste. Zu den Liedern, die immer wieder mit spielerischen Details und Finessen überraschen und in dessen Genuss die Gäste dieses Mal kamen, zählten unter anderem »Last Night«, »Mango Maniak«, »No Matter Why«, »Superheroes« und natürlich durfte allseits beliebte »Tequila Song« der Band, dieses Mal als Zugabe, nicht fehlen.

mab