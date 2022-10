Wie sind die Tennis-Vereine im Landkreis Miltenberg aufgestellt?

In El­sen­feld ist die Ten­nis­hal­le ab­ge­ris­sen wor­den. Auch in Kirch­zell-Buch fiel ei­ne Hal­le dem Bag­ger zum Op­fer. Der pri­va­te Be­t­rei­ber hat­te dort schon län­ger Schluss ge­macht. Der Ten­nis­ve­r­ein Kirch­zell konn­te die Hal­le zwar noch nut­zen, doch jetzt hat sie der Käu­fer ab­ge­ris­sen. Deu­tet das al­les auch auf erns­te Schwie­rig­kei­ten der Ten­nis­ve­r­ei­ne in der Re­gi­on hin? Wie steht es um Trai­nings­mög­lich­kei­ten und Mit­g­lie­der­zah­len in den Clubs? Wir ha­ben uns um­ge­hört.