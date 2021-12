Tempo-30-Zone in Leidersbacher Hauptstraße beantragt

Gemeinderat will nachts Fahrzeuge über 7,5 Tonnen in der Ortsdurchfahrt bremsen

An den zwei Messstellen wurde demnach eine Durchschnittsgeschwindigkeit von unter 50 Stundenkilometern (44) festgestellt. Heiko Süß (UBL) vertrat die Meinung, dass dieses Ergebnis noch keine Rechtfertigung für eine 30er Zone sei. Jörg Frieß (SPD) hielt dagegen, dass aufgrund der holprigen Straße bereits das Geräusch von einem durchfahrenden Lastwagen zuviel sei und regte eine Lärmpegelmessung an.

Andrea Bergmann (SPD) sprach sich für eine Beschränkung auf Tempo 30 aus, solange die Straße in einem schlechten Zustand sei. Für ein Tempolimit plädierten auch Jörg Frieß (SPD) nachts für Lastwagen und Michael Schüßler für alle Fahrzeuge ohne zeitliche Beschränkung.

Daniel Muschik (CSU) führte hierzu an, dass es egal sei, ob mit 30 oder 50 Kilometern in der Stunde gefahren werde, die Geräuschkulisse sei wegen des schlechten Fahrbahnbelags gleich hoch. Mario Sommer (UBL) fügte noch an, dass auch die Parksituation eine Ursache für erhöhten Verkehrslärm sei, da durchfahrende Autos abbremsen und dann wieder anfahren und beschleunigen müssten, um an parkenden Fahrzeugen vorbeizukommen.

Schließlich nahm das Gremium mit zwei Gegenstimmen einen Beschlussvorschlag an, wonach beim Landkreis Tempo 30 zwischen 22 und 6 Uhr für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen beantragt werden soll. Zugleich wird die Durchführung eines Parkkonzepts angestoßen. Sollte der Straßenbelag erneuert werden, könne die jetzt geplante Maßnahme wieder zurückgenommen werden.

Hans Zajic