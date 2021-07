Tempo 30 in ganz Collenberg?

Anlieger-Antrag auf örtlich begrenztes Geschwindigkeitslimit abgelehnt

Collenberg 07.07.2021

Um diese großflächige Lösung zu ermöglichen, wurde der Antrag von Edeltraud und Werner Wolf abgelehnt, im Bereich Galgen-/Zwingeräcker auf Streckerring, Gartenstraße, Blumenweg und Rosenweg die bereits bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung um weitere Straßen zu erweitern. Diese hatten in ihrem Antrag formuliert, dass es in diesem Bereich zwar noch nicht zu einem größeren Unfall gekommen sei, aber bereits öfter zu kritischen Verkehrssituationen. Die Rechts-vor-links Regelung werde weitestgehend ignoriert, selbst Tempo 50 häufig überschritten. Deshalb solle das Tempo-30-Schild an den Anfang der Zwingeräcker versetzt werden.

Bürgermeister Andreas Freiburg wies darauf hin, dass der Wohnbereich aus diesem Grunde schon mehrfach Ziel von Verkehrsbegehungen mit Polizei und Landratsamt gewesen sei. Werde aber nur für den beantragten Bereich eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet, könnten Anwohner angrenzender Straßen ebenso die Erweiterung des geschwindigkeitsreduzierten Bereiches auch für ihren Straßenabschnitt beantragen.

Vor dem Hintergrund, dass es im Ortsbereich wie etwa am Seniorenwohnheim weitere Gefahrenstellen gibt, sprachen sich mehrere Gemeinderäte als Konsequenz daraus dafür aus, im Ort mehr Tempo-30-Bereiche, eventuell sogar flächendeckend, einzurichten und die Geschwindigkeit dort auch auf Überschreitung hin zu kontrollieren. Deshalb wurde der gestellte Antrag abgelehnt, gleichzeitig aber ein Auftrag an die Verwaltung gegeben, zu prüfen, ob im Ortsbereich flächendeckend die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert werden könne. hjf

Hans-Jürgen Freichel