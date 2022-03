Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tempo 100 angemessen? Ein Ortstermin an der Unfallkreuzung in Bürgstadt

Kein offizieller Unfallschwerpunkt

Bürgstadt 23.03.2022 - 15:14 Uhr 2 Min.

Die Kreuzung in Bürgstadt, wo sich am 18. März 2022 ein schwerer Unfall mit drei Verletzten ereignete.

Claus Wolfert wendet sich an die Redaktion. Er war Ersthelfer bei dem Unfall und kennt als Nachbar die Kreuzung Eichenbühler Straße/ Erftalstraße.Claus Wolfert, Geschäftsführer des Autohauses, das direkt neben der Kreuzung liegt, berichte von regelmäßigem Hupen und lauten Bremsgeräuschen. Er war derjenige, der bei dem Unfall den lauten Knall gehört und daraufhin erste Hilfe geleistet hat, bis schließlich die Notfallsanitäter eintrafen.

Auf der Erftalstraße - das ist die Staatsstraße 507 - dürfen Autofahrer aktuell Tempo 100 fahren. Wolfert bringt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer ins Gespräch. Wolfert zeigt der Redaktion bei einem Ortstermin die Unglücksstelle und sagt: »Nicht nur das hohe Tempo der Autofahrer kann für die Abbieger gefährlich werden. Die Sicht auf die Straße wird enorm eingeschränkt durch die Schilder auf der links liegenden kleinen Verkehrsinsel. Ankommende Autos können so erst sehr spät gesehen werden. Diese Sehbehinderung in Kombination mit dem erlaubten hohen Tempo führt zu gefährlichen Abbiegesituationen, die im schlimmsten Fall in einem Unfall enden können.« Er hält die Schilder nicht für notwendig, »denn ein paar Meter weiter vorne stehen große Verkehrsschilder, die auf die Abbiegung verweisen.« Dem 18-jährigen Autofahrer, der den Unfall verursachte, wurden mutmaßlich eben diese Schilder zum Verhängnis, da er die von Miltenberg kommende Autofahrerin zu spät erkannte.

Im April wird sich die Unfallkommission des Landkreises unter anderem mit dem Bürgstädter Unfall beschäftigen, wie Staatliches Bauamt und Landratsamt auf Anfrage der Redaktion bestätigen. André Zinke vom Staatlichen Bauamt teilt mit: »Bei der Tagung der Unfallkommission werden wir detailliert das Unfallgeschehen und die örtlichen Randbedingungen analysieren. Welche Maßnahmen getroffen werden, kann ich Ihnen deshalb noch nicht mitteilen. Dies kann unter anderem eine Geschwindigkeitsreduzierung und/oder die Beseitigung von Sichthindernissen sein.« Aktuell gilt die konkrete Stelle nach Auskunft des Staatlichen Bauamts nicht als Unfallhäufungspunkt. Da aber die Verkehrssicherheit für das Bauamt den höchsten Stellenwert habe, beschäftigt sich die Behörde »intensiv mit auffälligen Unfällen«, so Zinke.

Die Unfallkommission tagt jährlich je einmal für den nördlichen und südlichen Teil des Landkreises, teilt Susanne Seidel, Sprecherin des Landratsamtes mit. »Zufälligerweise findet eine Sitzung für den Altlandkreis Miltenberg im April statt. Die Sitzungen sind nicht öffentlich«, so die Mitteilung. Teilnehmer sind die Polizeiinspektion Miltenberg, die Straßenverkehrsbehörde und das Staatliche Bauamt. Bei den Treffen wird über Unfallschwerpunkte und Unfallursachen beraten und wie man Abhilfe schaffen kann.

Wolfert sagt abschließend: »Ich wünsche mir, dass an der Unfallstelle hier nicht erst jemand sterben muss, damit endlich reagiert wird.« Er verweist auf eine Stelle Richtung Freudenberg, wo nach einem tödlichen Unfall das Tempo herabgesetzt worden sei.

