Technisches Hilfswerk: Was André Stark als stellvertretender THW-Bundessprecher erreichen will

Obernburg 22.09.2022 - 12:55 Uhr 2 Min.

Andre Stark, stellvertretender Ortsbeauftragter beim THW Obernburg und Landessprecher Bayern

Das bringt eine ganze Menge weiterer Termine mit sich, viele davon virtuell. »Sonst könnte ich das gar nicht machen«, sagt der Hausener. Zum Posten zählen Arbeitssitzungen mit Behörden und Referenten, je nach Anfall Sitzungen von Lenkungsgruppen und viermal pro Jahr Präsenz-Sitzungen und Konferenzen der Landessprecher. »Was wir da haben, ist ein gutes Instrumentarium«, lobt er.

Im Beratungsgremium hat er nur Beratungsfunktion, mitentscheiden kann er nicht. Dennoch sei die Atmosphäre dort »relativ kollegial«. Stark ist auch in seiner bisherigen Position für klare Worte bekannt. »Das Ehrenamt muss tun, wozu wir zum THW gegangen sind: Menschen zu helfen«, sagt er. Einer seiner Schwerpunkte ist die Entbürokratisierung in der Verwaltung. Seine Rolle auch ohne Stimmrecht sieht er selbstbewusst und vergleicht sie mit der des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. »Der kann auch nicht mitbestimmen, aber sein Wort hat Gewicht.«

Stark will Themen in den Bereichen Einsatz im In- und Ausland konstruktiv begleiten, darunter Forschungsprojekte, Einsatzlogistik, Grundsatz Technik, Beschaffung von Fahrzeugen und Material, Informations- und Kommunikationstechnik sowie Digitalisierung. »Ich habe mich nicht wählen lassen, um prinzipiell Opposition zu betreiben«, unterstreicht er.

Er weiß, wovon er spricht, war er doch etwa im vergangenen Jahr bayerischer THW-Einsatzleiter beim Hochwasser an der Ahr. Und so klingt aus seiner Stimme zumindest großes Unverständnis, wenn er auf die Mittel angesprochen wird, welche für das THW im kommenden Bundeshaushalt laut Ministeriumsentwurf eingeplant sind. »Es fehlen 84 Millionen Euro, um die laufenden Kosten zu decken«, bringt er die Lage auf den Punkt. Entsprechend seien die Verantwortlichen in Gesprächen mit Abgeordneten, um dieses Dilemma zu beseitigen. Denn eigentlich benötige das THW deutlich mehr Mittel. Stark erwähnt aber lobend, dass der Bund in den letzten zehn Jahren in der finanziellen und räumlichen Ausstattung der Retter »wichtige Schritte nach vorne« gemacht habe.

Probleme sieht er vielerorts mit den Räumlichkeiten, was aber nicht alleine am Geld läge. Die Verwaltungsverfahren des Bundes sähen »ewige Beteiligungen« unterschiedlicher Stellen vor und »unwahrscheinlich lange Ausschreibungsverfahren«. Zudem dürften Bauvorhaben nur den aktuellen Bedarf abdecken, keinen künftigen. Als Beispiel nennt er den Bau einer zusätzlichen Fahrzeughalle. Mit entsprechenden Folgen, wie er am Beispiel des Standortes Obernburg verdeutlicht: »Was wir dort eigentlich bräuchten, könnten wir nicht einmal unterbringen, wenn wir zweistöckig erweitern.« Obwohl dort schon erweitert wurde, sieht er dies ähnlich in Marktheidenfeld: »Da müssten wir inzwischen eigentlich auch neu bauen.«

Von solchen Unzulänglichkeiten ließen sich die Retter aber nicht abschrecken, das legten wie erste Ergebnisse einer Befragung nahe: »Die Stimmung in den Ortsverbänden ist gut«, fasst er zusammen. Die Helfer würden es als befriedigend sehen, sich im THW zu engagieren. Ein Fazit der Befragten teilt aber die Kritik Starks: »Unterkünfte und Lagerstätten sind in den meisten Fällen optimierbar«.

Ralph Bauer

Stichwort Bundessprecher André Stark vom Ortsverband Obernburg ist am vergangenen Wochenende im Schulungszentrum Hoya von den Landessprechern zum stellvertretenden Bundessprecher des Technischen Hilfswerkes (THW) gewählt worden. Der Bundessprecher vertritt nach Angaben der Bundesbehörde die Interessen und Bedürfnisse der rund 80.000 ehrenamtlichen THW-Mitglieder. Er wird als Vertreter des Ehrenamts in alle wichtigen Entscheidungen und Entwicklungen des THW einbezogen, heißt es dazu auf der Homepage. Das Amt wird für fünf Jahre vergeben. Der aktuelle Bundessprecher Wolfgang Lindmüller wurde in seinem Amt bestätigt. (rbb)