Miltenberger Taxiunternehmer kämpfen gegen Preisdruck und steigende Kosten

Elf Ta­xi­un­ter­neh­men in der Re­gi­on ha­ben sich am 30. Ju­ni of­fi­zi­ell zu ei­ner In­ter­es­sens­ge­mein­schaft zu­sam­men­ge­sch­los­sen. Das teilt der Vor­sit­zen­de des neu­en Ve­r­eins IG Mil­ten­berg, Uli Lo Re, in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung mit. "Lock­down, ra­pi­de ge­s­tie­ge­ne Treib­stoff­kos­ten, Per­so­nal­not und Eng­päs­se bei der Be­schaf­fung von Fahr­zeu­gen" hät­ten die Ta­xi­un­ter­neh­men vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen ge­s­tellt, er­klärt Lo Re den Zu­sam­men­schluss inn­er­halb der wett­be­werbs­star­ken Bran­che.