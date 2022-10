Tausende Besucher strömen am Mantelsonntag durch Miltenberg

Miltenberg 30.10.2022 - 17:07 Uhr < 1 Min.

Tausende Besucher bummeln am Mantel- und Martinisonntag durch Miltenberg.

Die Geschäftsinhaber waren mit den Verkaufszahlen recht zufrieden, trotz der Wärme landeten Mäntel, Pullis und warme Winterschuhe in vielen Einkaufstüten.

Angeschlossen an den verkaufsoffenen Sonntag war der Martinimarkt am Engelplatz und in Richtung Würzburger Tor. Dort boten Händler Honig, Selbstgestricktes, Holzdeko und vieles mehr an. Kinder konnten nach langer Corona-Pause wieder unter Anleitung Kürbisse schnitzen und mit nach Hause nehmen. Die Abteilung Forst der Stadt Miltenberg beteiligte sich mit Vorführungen am Programm, zum Beispiel sägten die Förster mit der Motorsäge Figuren aus einem Baumstamm. In den gastronomischen Betrieben herrschte ebenfalls großer Andrang.

anke