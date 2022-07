Tausende Besucher bei Weinfest in Erlenbach

Viel Stimmung nach zwei Jahren Zwangsabstinenz

Erlenbach a.Main 11.07.2022 - 17:11 Uhr 2 Min.

Eine super Stimmung herrschte an den Erlenbacher Weinfest-Tagen auf dem Weinfestplatz. Stoßen auf das Erlenbacher Weinfest an: Wengertschütz Erich Becker, Weinbauvereinsvorsitzender Tobias Ott, Weinkönigin Eva Brockmann und Weinprinzessin Sofie Ruppert.

Offiziell begann das Fest am Freitag auf dem Saint-Maurice-Platz mit kostenlosen »weinigen« Proben vom Erlenbacher Hohberg. Unter den flotten Marschklängen des Musikkorps Erlenbach unter Leitung von Christian Schmitz zogen die Festwinzer und Besucher zum Weinfestplatz, der sich bis zum frühen Abend komplett mit Besuchern füllte.

Bürgermeister Michael Berninger begrüßte die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann, die feststellte, dass es einfach der Seele gut tue, endlich wieder gemeinsam Weinfeste feiern zu können. Sie überließ dem Wengertschütz Erich Becker die legendäre Eröffnung des Weinfestes, »da er das schon immer macht.« Das ließ er sich auch nicht nehmen und tat das mit den Worten: »Wo ich geh' und steh', tun mir die Knochen weh, doch wenn ich sitz' und sauf', hör'n die Schmerzen auf!«

Winzerfamilien verabschiedet

Neben der Weinkönigin Svea Bundschuh aus Külsheim und der heimischen Weinprinzessin Sofie Ruppert waren weitere Weinprinzessinnen aus insgesamt vier Weinbaugemeinden anwesend. Berninger verabschiedete offiziell drei Winzerfamilien, die über Jahrzehnte zum Gelingen der Weinfeste in der Stadt beigetragen und sie mit geprägt haben. Dafür dankte er den Weinbaufamilien Manfred und Gerhard Kroth, Rainer Schusser und Albert Waigand. Neu zu den bisherigen Festwinzern Weingut Dieter Zöller, Weingut Wengerter und Weinbau Werner Ott stießen Weinbau Marcus Becker Trendwine und die Truppe Aquaphobie Festival mit Weingut Hillerich und Weinbau Stratil, die ihre Weine in riesigen schön geschmückten Zelten kredenzten.

Marcus Becker war begeistert von der Atmosphäre und der tollen Stimmung der Besucher. Er hatte T-Shirts mit dem modernen Design seines Flaschenetiketts dabei und dazu eine witzige Idee. Kaufte jemand eine Flasche Wein, gab es einen Jeton und für fünf Jetons das T-Shirt gratis. Eine Glocke, die dann geläutet wurde, war häufig im Einsatz.

84-Jährige erinnert sich

Eine 84-jährige Besucherin, die schon 1958 beim ersten Weinfest der Stadt dabei war, konnte sich genau erinnern, dass sie damals zum ersten Mal in ihrem Leben Wein trank und die Wirkung doch etwas unterschätzt hatte. Sie wolle ihr Alter noch genießen und gehe deshalb auch weiterhin zum Weinfest. »Mir gefällt, dass man hier so unterschiedliche Menschen treffen kann und mit Leuten zusammenkommt, die man sonst nicht oder selten antrifft«, erklärt gut gelaunt der evangelische Pfarrer Gregor Kreile.

Da auch das Wetter passte, herrschte während der Festtage eine Riesenstimmung. Zwei Heppenheimer DJs heizten am Samstag die Stimmung mit ihren vielseitigen elektronischen Sounds an, Hunderte Besucher tanzten bis spät in die Nacht zu ihren Beats. Auch die vorübergehenden Regenschauer am Samstagabend trübten keineswegs die Stimmung auf dem Festplatz. Und damit die Führerscheine nicht Gefahr gerieten, hatten die Veranstalter Freitag und Samstag einen Shuttlebusservice zum Bahnhof sowie nach Elsenfeld und Obernburg eingerichtet, der auch reichlich genutzt wurde.

Christel Ney