Tatort Schneesberg: Was nach dem Tod des 16 Jahre alten Bäckerjungen in Wörth bis heute geschehen ist

Wer tötete 1990 in Wörth Klaus Berninger?

Der damals 16-jährige Klaus Berninger wurde am 20. Dezember 1990 in Wörth umgebracht. Nun setzen Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlingen fort.

Heute wäre Klaus Berninger ein gestandener Mann von nicht ganz 50 Jahren. Vielleicht leitete er in Wörth (Kreis Miltenberg) in fünfter Generation die Familienbäckerei. Vielleicht wäre er selbst Vater eines Kindes, das diese Bäckerei-Tradition der Familie fortsetzt. Ein Unbekannter zerstörte 1990 sämtliche Zukunftschancen des damals 16 Jahre alten Klaus. Der Unbekannte tötete ihn. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Jetzt rollt ihn die Polizei wieder auf.

Das ungelöste Verbrechen vom 20. Dezember 1990 am Schneesberg in Wörth steckt wie ein Splitter in einer alten Wunde. Mal schmerzt der Splitter, mal rückt der Schmerz im Bewusstsein weiter nach hinten. Jetzt schmerzt er wieder. Die Ermittler wollen, dass sich endlich jemand für die Tat verantworten muss: Vor der Justiz und vor den Angehörigen, die all die Jahrzehnte keine Antwort auf diese eine Frage bekommen haben: Die Frage nach dem »Warum«?

Dafür verkriechen sich auf ungelöste Alt-Fälle spezialisierte Kriminalpolizisten in Tausende Seiten Polizei-Akten. Sie suchen nach Hinweisen, nach Fingerzeigen, nach klitzekleinen Ermittlungs-Ansätzen, die vielleicht bisher übersehen worden waren. Die Polizisten wollen endlich den dritten Teil dieser Geschichte schreiben: Die Enttarnung des Täters. Der erste Teil liegt hinter ihnen – die Tat. Der zweite Teil, die Suche nach dem Unbekannten, dauert nun schon über 31 Jahre an.

20./21./22. DEZEMBER 1990

Es ist Donnerstag, kurz vor Heiligabend. Immer wieder schneit es. Der 16 Jahre alte Klaus Berninger hat einen freien Tag. Vor wenigen Wochen hatte der Jugendliche eine Bäcker-Lehre begonnen: In der Wörther Familienbäckerei bei seinem Vater. Eigentlich will Klaus Berninger an diesem freien Tag Weihnachtsgeschenke kaufen, hilft dann aber doch in der Bäckerei mit. Am Mittag ruht er sich etwas auf dem Sofa aus, dann holt ihn ein Freund ab. Sie wollen etwas unternehmen. Im Wörther Pub »Nachtfalter« spielen sie Dart und Billard. Gegen halb fünf Uhr nachmittags fährt Vater Berninger mit seinem Auto die Luxburgstraße hinab. Dort vor dem Pub »Nachtfalter« sieht er seinen Sohn zum letzten Mal.

Auch gegen 18 Uhr steht Klaus Berninger vor dem Pub. Er redet mit einem Bekannten, ebenfalls ein Bäckerlehrling, fordert ihn zu einer Partie Billard auf. Der Bekannte lehnt ab, sagt, er sei zu müde. Was nach diesem kurzen Plausch weiter geschieht, kann die Polizei bis heute nur vermuten. Die einzige Gewissheit ist: Klaus Berninger geht nicht zurück in den »Nachtfalter«. Er verschwindet und trifft irgendwann, irgendwo auf seinen Mörder.

Daheim bei den Berningers sorgen sich die Eltern. Ihr Sohn ist immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Er ist zuverlässig, das plötzliche Verschwinden passt nicht zu ihm. Viele Jahre später erinnert sich die Mutter gegenüber unserer Redaktion an den Abend: »Als Klaus um halb elf nicht zu Hause ist, wusste ich: Da ist was Schlimmes passiert.« Die Eltern suchen nach ihrem Sohn – und wenden sich dann an die Polizei.

Diese geht noch nicht von einem Verbrechen aus. Dass Jugendliche mal verschwinden, komme vor. Die Obernburger Polizei befragt mögliche Kontaktpersonen, Polizeistreifen suchen Jugendtreffpunkte auf.

23. DEZEMBER 1990

Tatort Schneesberg: Ausriss aus einem Archiv-Artikel

Gegen 11 Uhr entdecken Spaziergänger eine Leiche »am Waldrand der Gemarkung Schneesberg« (Main-Echo) unweit der Michaelshütte. Es ist der vermisste Klaus Berninger. In der Zeitung steht: Die Leiche »war vollständig und warm angezogen, auch seine dicken Handschuhe trug er – als wollte er mit seinem Mofa fahren (...) Den Spuren nach ist die Fundstelle mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Tatort«. Klaus Bernigers Mofa aber steht am Pub »Nachtfalter«.

29. DEZEMBER 1990

Wege vom "Nachtfalter" zum Tatort

Klaus Berninger wird beigesetzt. »Er war unser Stolz, unser Glück, unsere Zukunft und wurde uns auf brutalste Weise entrissen«, heißt es in der Traueranzeige der Familie.

ENDE DEZEMBER 1990 / ANFANG JANUAR 1991

Tatort Schneesberg: Ausriss aus einem Archiv-Artikel

Die Aschaffenburger Kriminalpolizei bildet um den Kripo-Chef Dieter Faustmann eine Sonderkommission (SOKO) mit über einem Dutzend Beamten. Direkt nach dem Fund der Leiche sicherten Beamte Spuren. Das Problem dabei ist, »dass der Tote mehrere Tage bei Tauwetter im Freien gelegen war und so viele Spuren verwischt wurden«, erinnert sich der Kriminalpolizist Kurt Sammer zwei Jahrzehnte später in einem Main-Echo-Gespräch.

Direkt nach der Tat vermutet die Soko, dass sich der Jugendliche und der Täter wohl gekannt haben. Jedenfalls gehen oder fahren beide nach ihrem Aufeinandertreffen die rund 2500 Meter vom »Nachtfalter« über einen ansteigenden Feldweg zur Michaelshütte am Schneesberg. Damals heißt es seitens der Polizei, nur ein geübter Fahrer hätte sein Auto über die glatte Piste hinaufsteuern können. An dieser polizeilichen Darstellung gibt es Zweifel: Zeugen sollen zu verschiedenen abendlichen Zeiten Autos auf dem Weg zum oder am Schneesberg gesehen haben.

Über Weihnachten und zum Jahreswechsel sucht die Soko nach dem Mörder. Die Polizisten leuchten das Umfeld des Getöteten aus. Sie befragen Familienmitglieder, Verwandte, Freunde, Bekannte, Lehrer, Mitschüler, ... Sie versuchen, den Tatabend und einen möglichen Tatverlauf zu rekonstruieren. Das Ergebnis all der polizeilichen Bemühungen ist überschaubar. Es fehlen: verwertbare Spuren, relevante Zeugenaussagen, ein Motiv für die Tat. Einzige wage Vermutung ist, dass es zwischen Täter und Opfer zu einem Streit gekommen sein könnte, der tödlich endete.

Egal, wen die Ermittler zu Klaus Berninger befragen, das über ihn gezeichnete Bild schaut immer gleich aus: Der Getötete ist allseits beliebt und die Polizei »hörte nur Gutes« über ihn. Erneut wenden sich die Ermittler an die Bevölkerung. Am 3. Januar 1991 schreibt das Main-Echo: »Die Polizei steht vor einem Rätsel.« Durch die Veröffentlichung von Tat-Details hoffen die Ermittler, das Rätsel zu lösen.

»Der Täter schlug ihm ein scharfkantiges Werkzeug gegen den Hals. Dabei floß viel Blut, von dem auch der Täter etwas abbekommen haben muss. (...) Wem ist jemand mit Verletzungen oder blutiger Kleidung aufgefallen?« (Main-Echo) Überdies fragt die Kripo nach der vermissten neongrünen Geldbörse von Klaus Berninger. Einen Raubüberfall schließen die Ermittler eher aus. Was ist bei einem 16 Jahre alten Jugendlichen schon zu holen? Das Bayerische Kriminalamt setzt 5000 DM Belohnung aus. Klaus Berningers Eltern erhöhen auf 10.000 DM, kurz darauf die Stadt Wörth auf 13.000 DM.

10. JANUAR 1991

Die Polizei setzt auf eine »ungewöhnliche Aktion« (Main-Echo). Sie installiert einen Anrufbeantworter für anonyme Hinweise. Da bisher nur wenige Hinweise aus der Bevölkerung kamen, vermuten die Ermittler, »daß jemand, der einen wichtigen Fingerzeig geben könnte, Angst hat – Angst, in den Fall verwickelt zu werden oder Angst, selbst gefährdet zu sein, selbst ermordet zu werden«.

15. JANUAR 1991

Verhaltenstipps für die Polizei oder Anrufe von Betrunkenen – auch die Anrufbeantworter-Aktion bringt die Ermittler nicht weiter. Das gleiche gilt für Haustürbefragungen, Plakat-Aktionen und das Verteilen von Handzetteln zur Fahndung nach dem unbekannten Täter.

30. JANUAR 1991

Klaus Berningers seit der Tat vermisstes neongrünes Portemonnaie ist aufgetaucht. »Ein Zeuge hat sich inzwischen gemeldet, der vermutlich die Geldbörse des Bäckerlehrlings (...) gefunden hat« (Main-Echo). Sie lag unterhalb des Tatorts am Main. Schlecht für die Ermittler ist: Der Zeuge fand die Geldbörse, nahm das Kleingeld heraus und warf sie anschließend in den Main. Erst später wurde ihm klar, dass die Polizei genau ein solches neongrünes Portemonnaie sucht.

Auch aus dem Fundort der mutmaßlich Klaus Berninger gehörenden Geldbörse schlussfolgert Kripo-Chef Faustmann, »daß sich der Täter in der Gegend auskennt – vermutlich, weil er aus der Gegend stammt.« Ansonsten gilt für die Polizei weiterhin: keine Spur vom Täter und keine Theorie, weshalb der Jugendliche sterben musste.

DEZEMBER 1991

Tatort Schneesberg: Ausriss aus einem Archiv-Artikel

Ein Jahr ist seit der Bluttat vergangen. Die Polizei hat seitdem: 170 Spuren ausgewertet, elf Aktenordner mit rund 3000 Seiten gefüllt, 377 Fahrzeughalter und insgesamt 615 Menschen überprüft. »Doch dem Tatmotiv und dem Täter im Mordfall Berninger sind die Beamten keinen Schritt näher gekommen« (Main-Echo). Trotz intensiver Ermittlungsarbeit vieler Beamter haben diese nicht mal im Ansatz eine Vorstellung davon, was an jenem Abend am 20. Dezember 1990 geschehen war.

Die Ahnungslosigkeit der Polizei und wohl auch die Furcht vor einem unerkannt herumlaufenden Gewaltverbrecher lässt über das Jahr Raum für üble Gerüchte: Klaus Berninger habe Drogen konsumiert oder damit gehandelt, heißt es zum Beispiel. Medien verbreiten diese Gerüchte – das Main-Echo nicht. Zu diesen haltlosen Vorwürfen sagt Kripo-Chef Faustmann dem Main-Echo unmissverständlich: »Auch zur Rehabilitation des Opfers müssen wir sagen, daß er damit absolut nichts zu tun hatte.«

Was also könnte das Tatmotiv gewesen sein? Ein Raubdelikt schließen die Ermittler weiterhin aus: »Warum sollte sich jemand ausgerechnet einen 16-Jährigen als Raubopfer aussuchen? (...) Ein Mann der Buben liebt? Auch dafür ergaben sich keine Anhaltspunkte«, schreibt das Main-Echo.

Einzig feste Überzeugung der Ermittler ist die, »daß es noch Kenntnisse in der Bevölkerung gibt, die bisher nicht zu ihnen gelangt sind«.

DEZEMBER 1994

Der Gedenkstein Klaus Berninger nach dem Mord 1990 in Wörth am Tatort an der Michaelshütte auf dem Schneesberg.

Familie Berninger lässt am Tatort am Schneesberg unweit der Michaelshütte einen Bildstock errichten. Er erinnert an den sinnlosen Tod ihren Sohnes Klaus. Genau zum vierten Jahrestag des ungelösten Mordfalls segnet Pfarrer Wolfgang Schultheis den Gedenkstock.

Wenige Tage zuvor erhöht die Familie die Belohnung für Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens von 13.000 DM auf 30.000 DM. Das Main-Echo schreibt am 20. Dezember dazu: »Die Eltern des ermordeten Jungen hoffen, daß sich doch noch Hinweise aus der Bevölkerung ergeben können, die endlich zur Klärung der Bluttat führen.«

DEZEMBER 2010/JANUAR 2011

Tatort Schneesberg: Ausriss aus einem Archiv-Artikel

»Es wäre für mich und wohl auch für die Familie Berninger das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn doch noch ein Hinweis käme, der so hieb- und stichfest ist, dass sich der Täter nicht mehr herauswinden kann.« Das sagt zum 20. Todestag von Klaus Berninger der Aschaffenburger Kriminalpolizist Kurt Sammer dem Main-Echo. Polizisten hatten sich zuvor erneut durch die Fall-Akten gewühlt. Auch 20 Jahre nach der Tat bleibt der Fall ein ungelöstes Rätsel.

APRIL 2022

Die »Arbeitsgruppe (AG) Altfall« der Kriminalpolizei Aschaffenburg nimmt im Fall Klaus Berninger erneut Ermittlungen auf. Eine SOKO mit je nach Bedarf Dutzenden Personen wird über mehrere Wochen in Wörth und der Umgebung intensiv nach dem Täter suchen.

Einige Fall-Hypothesen aus der Vergangenheit haben auch jetzt noch Gültigkeit: Die Ermittler setzen zum Beispiel über 31 Jahre nach dem Verbrechen weiter darauf, dass der Täter damals sehr wahrscheinlich nicht von weit außerhalb der Region nach Wörth gekommen ist. Womöglich lebt er noch in der Region, womöglich brechen eventuelle Zeugen nach so langer Zeit und mit einem anderen Blick auf die Geschehnisse damals endlich ihr Schweigen.

Katrin Filthaus und Torsten Maier

Mitarbeit: Simone Hasenöhrl (Archiv), Susanne Gilmer (Archiv)