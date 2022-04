Tatort Schneesberg: Polizei befragt heute Anwohner in Wörth zum Mordfall Berninger

Altfall neu aufgerollt

In und um Wörth plakatiert die Polizei: Sie sucht den Mörder des 1990 am Schneesberg getöteten Bäckerssohn Klaus Berninger.

Teams der Polizei gehen von Haus zu Haus und befragen Anwohner in der kleinen Stadt Wörth, ob sie am Tattag, dem 20. Dezember 1990, Beobachtungen gemacht haben. Dabei könne es auch um Dinge gehen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Tat stünden, betonte Altfall-Ermittler Detlef Bub bei einer Veranstaltung vergangenen Freitag in der Wörther Turnhalle: "Es gibt keine blöden Hinweise, wir sind ganz normale Leute, mit uns kann man reden." Das wollen die Ermittler der SOKO "Berninger" heute unter Beweis stellen.

Am 20. Dezember 1990 verschwand der Bäckerssohn Klaus Berninger. Nach damaligen Ermittlungen wurde er zuletzt gegen 18 Uhr vor dem Pub "Nachtfalter" gesehen. Die Eltern gaben eine Vermisstenanzeige auf. Die Polizei ging damals von einem zeitlich begrenzten Verschwinden eines Jugendlichen aus - etwas, was immer mal wieder bei Jugendlichen vorkomme. Am 23. Dezember entdeckten Spaziergänger die Leiche Klaus Berningers. Sie lag am Schneesberg, unweit der Michaelshütte. Ein Unbekannter hatte ihn getötet. Trotz intensiver Ermittlungen gelang es der Polizei bis heute nicht den Tathergang und den oder die Täter zu ermitteln.

Am 20. April 2022 gaben die Aschaffenburger Staatsanwaltschaft sowie die Aschaffenburger Kriminalpolizei öffentlich bekannt, dass sie in dem Altfall wieder ermitteln. Bereits zuvor hatte die "AG-Altfall" der Kriminalpolizei rund eine halbes Jahr die Akten zu dem unaufgeklärten Fall durchleuchtet. Nach wie vor gehen die Ermittler von einem Mordfall aus.

fka/mai

