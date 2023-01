Tassilo Schindler will Bürgermeister in Lützelbach werden

Uwe Olt stellt sich nach 18 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl

Lützelbach 09.01.2023 - 15:14 Uhr 2 Min.

Tassilo Schindler (47) tritt als einziger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Lützelbach an. Foto: Manfred Giebenhain

Der Respekt vor seiner Kandidatur darf auch als Bestätigung seines seitherigen politischen Wirkens auf kommunaler Ebene verstanden werden. Gewählt ist Tassilo Schindler, wenn er mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält.

Olt kandidiert nicht mehr

Schindler gehört der Fraktion der Überparteilichen Wählergemeinschaft (ÜWG) an und vertritt als erster Beigeordneter seit 2021 den amtierenden Bürgermeister bereits im Vertretungsfall. Dieser ist Uwe Olt (SPD), der sich nach drei Amtsperioden nicht noch einmal zur Wiederwahl stellt.

Der ÜWG ist Schindler vor 22 Jahren beigetreten. 2001 wurde er zum ersten Mal in die Gemeindevertretung von Lützelbach gewählt. Von 2016 bis 2021 hatte er den Vorsitz inne. Schindler ist auch auf kommunalpolitischer Ebene im Landkreis Odenwald aktiv. 2011 zog er für die ÜWG in den Kreistag ein. Seit zwei Jahren vertritt er seine Fraktion im Präsidium als stellvertretender Vorsitzender des Kreistags.

Rathaus statt Gymnasium

Beruflich ist Schindler als Lehrer tätig. Er hat zunächst in Gießen Mathematik und Sport auf Lehramt für Gymnasien studiert. Seit 2002 unterrichtet er am Michelstädter Gymnasium, wo er vom Referendar bis zum Oberstudienrat aufgestiegen ist. Warum einen sicheren Beamtenposten gegen ein Amt eintauschen, in dem man es nicht jedem recht machen kann und dies in Zeiten steigender Kosten und von begrenzten Möglichkeiten, in denen die kommunale Selbstverwaltung sich bewegt? Schindler: »Ich will, weil ich richtig Lust darauf habe.«

Die Lust auf das Neue und die damit verbundene Herausforderung werde auch von seiner Frau unterstützt, fügt er hinzu. Seine Motivation, sich für seine Heimatgemeinde mit ihren knapp 7000 Einwohnern an vorderster Stelle zu engagieren, fasst er so zusammen: »Ich stehe für eine sachbezogene, überparteiliche und leidenschaftliche Politik.«

Familien- und Vereinsmensch

Schindler ist mit seiner Familie im Ortsteil Lützel-Wiebelsbach zuhause, wo er auch aufgewachsen ist. Seit 2009 ist er mit seiner aus England stammenden Frau Lindsay verheiratet. Das Paar hat drei Kinder, die zehn Jahre alten Zwillinge Hannah und Daniel und die achtjährige Emma. In seiner Freizeit engagiert Schindler sich als Fußballfunktionär auf Landkreisebene; dies als Vorsitzender des Kreissportgerichts und als Mitglied im Kreisfußballausschuss. Viele Jahre war selbst aktiv als Spieler, Vorstandsmitglied und Trainer.

Sechs Punkte-Programm

Mit seiner Kandidatur verbindet Schindler, wie er sagt, »eine Fortsetzung des seitherigen, loyalen und vertrauensvollen Miteinanders mit allen Fraktionen innerhalb der Gemeindegremien«. Er möchte »besonders als nicht gelernter Verwalter« die Bürger mitnehmen, nicht zuletzt, »um eine neue Sicht auf alle Aspekte werfen und vielleicht neue Wege entdecken zu können«. Geradlinig und nachvollziehbar, was nicht immer dem Mainstream folgen bedeuten muss, will er die Themen der nächsten Jahre anpacken.

Zuerst geht er auf die Kinderbetreuung ein. Nach der Fertigstellung des neuen Kindergartens in Seckmauern im März steht die Vergrößerung der Kita in Lützel-Wiebelsbach an. »Jugendarbeit passiert zum Großteil in den Vereinen«, sagt Schindler. Dennoch: Wer will, dass junge Menschen sich im Ort wohlfühlen und sich engagieren, müsse auch das Gespräch suchen und ihnen etwas anbieten. In der Verwaltung will er die Strukturen kritisch unter die Lupe nehmen; dabei gelte es, »die Potenziale der Mitarbeiter auszuschöpfen«.

Dringende Straßensanierung

Dringenden Handlungsbedarf sieht der Kandidat in der Straßensanierung. Der Zustand einiger Straßen spreche für sich. Nachdem endlich ein Straßenkataster erstellt worden sei, müssten dringend die Sanierungsarbeiten beginnen. Einsetzen will Schindler sich ferner für eine stärkere Würdigung und Anerkennung des Ehrenamts in der Gemeinde und für eine bessere Außendarstellung der Gemeinde und ihrer Ortsteile. Seinen Appell für eine stärkere Gemeinschaft verbindet er mit der Aufforderung an die Ortsteile, sich gleichermaßen einzubringen.

Manfred Giebenhain