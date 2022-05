Tassilo Schindler soll Bürgermeister werden

Blick in den Odenwald: 5,88 Millionen Euro für die Regionalentwicklung von 2023 bis 2027 - 908 Flüchtlinge aus der Ukraine

ODENWALDKREIS Donnerstag, 26.05.2022 - 15:01 Uhr

Der Blick in den Oden­wald rich­tet sich heu­te auf die Bür­ger­meis­ter­wahl in Lüt­zel­bach, zu der die ÜWG den 46 Jah­re al­ten Ober­stu­di­en­rat Tas­si­lo Schind­ler ins Ren­nen schi­cken wird. Die In­ter­es­sen­ge­mein­schaft Oden­wald (IGO) hat am Di­ens­tag die Lo­ka­le Ent­wick­lungs­st­ra­te­gie für den För­der­zei­traum 2023 bis 2027 vor­ge­s­tellt und ei­ner Mel­dung aus dem Land­rat­s­amt nach wird die Hein­rich-Böhm-Hal­le in Breu­berg nicht mehr für die Un­ter­brin­gung von Flücht­lin­gen be­nö­t­igt.