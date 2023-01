Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tassilo Schindler neuer Bürgermeister

Lützelbach 15.01.2023 - 19:56 Uhr < 1 Min.

6,3 Prozent stimmten mit Nein. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,5 Prozent.

Schindler gehört der Überparteilichen Wählergemeinschaft an und vertritt bereits seit 2021 als erster Beigeordneter den Bürgermeister. Von den 5349 Wahlberechtigten erhielt er eine Zustimmung von 1997 Stimmen. Gegen ihn votierten 135 Wähler, 33 Stimmzettel waren ungültig. Schindler tritt das Amt des Bürgermeisters am 1. Juni an und löst damit Uwe Olt (SPD) ab, der nach drei Amtsperioden auf eine weitere Kandidatur verzichtet hat.

