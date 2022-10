Tanzprojekt in Oswald-Firmenhalle in Miltenberg

Zur Person: Judith Nagel

1987 geboren, machte Judith Nagel ihr "Tanzabitur" am Gymnasium Essen-Werde, das mit der berühmten Folkwang-Schule verbunden ist, studierte an der Kunstakademie im niederländischen Arnheim und war dann als Tänzerin weltweit unterwegs. 2014 entschloss sie sich, als freischaffende Künstlerin in Berlin zu leben. Schon als Kind kam sie über ihre Mutter in Kontakt mit Yoga, empfand in Praxis der Yoga in Berlin aber als sehr oberflächlich. Kurz vor der Geburt ihres Sohnes Carlo zog sie 2017 nach Frankfurt - näher zu ihrem Geburtsort und zu ihrer Familie in Miltenberg. In Frankfurt absolvierte sie vier Jahre lang in der Yogaschule ihrer Mutter die Ausbildung zur professionellen Yogalehrerin. Zentrales Thema bei dieser Ausbildung, so ihre Aussage, war die Frage, wie man zu einer Einheit mit seinem Körper, seinem Geist, seinem Atem und damit auch zur Umgebung wird. 2021, mit dem Ende der Ausbildung, kehrte sie nach vielen Jahren auch wieder nach Miltenberg zurück. 2022 kam ihre Tochter Noemi zur Welt.