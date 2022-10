Tanzprojekt der Extraklasse in reizvollem Ambiente in Miltenberg

Über "ver.Schweigen" sollte man reden

Miltenberg 24.10.2022 - 12:13 Uhr 2 Min.

Aus den Papierfesseln befreit, aber noch nicht frei (von links): Jonathan Sanchez, Edith Buttingsrud Pedersen und Judith Nagel im stummen Schrei, der an Munchs berühmtes Bild erinnerte. Foto: Heinz Linduschka

Spontan gespendeter euphorischer Jubel und standing ovations ohne Zeitverzögerung wären hochverdient, aber wohl nicht die passende Reaktion der Zuschauer in der ausverkauften Halle gewesen. Zu intensiv war es, was Judith Nagel, Tänzerin und Choreografin aus Miltenberg, der auch die Idee, das Konzept und die Regie zu verdanken waren, zusammen mit der exzellenten dänischen Ausdruckstänzerin Edith Buttingsrud Petersen und mit Jonathan Sanchez, einem mehrfach ausgezeichneten Festivalpreisträger aus Frankreich, an Gefühlen, Stimmungen und Atmosphäre in die kühle, sachliche Industrie-Landschaft der Halle zauberten.

Das begann damit, dass nach einem beeindruckenden, minutenlangen und facettenreichen Opener der jungen Percussionistin Vanesssa Porter - vor kurzem bei einem viel beachteten Auftritt in der Elbphilharmonie zu erleben - die Pianistin Sylvia Ackermann, Kopf und Herz des Miltenberger Claviersalons, einem historischen Flügel mit kongenialer Improvisation und Zupfen der Saiten tastende Töne entlockte, die an eine Harfe erinnerten und genau den Klangteppich auf dem Steinboden installierten, auf dem sich die drei Tänzer langsam, aber unaufhaltsam aus einem Berg von weißem, wohl gewachstem Seidenpapier herausarbeiten.

Die Szene erinnerte an einen Geburtsvorgang, an eine Befreiung - ganz ohne Jubelpose und offensichtlich im Bewusstsein, dass in der neuen Freiheit, im Abstreifen von Fesseln schon neue Gefährdungen lauern. Ausdrucksstarke Bewegungen im Zeitlupentempo "Einfrieren" von Posen, vorsichtiges Vorwärtstasten am Boden, mal fast mit Händen zu greifende Stille als Form des Schweigens, dazu Schleifen, Kratzen und Pochen der Percussionkünstlerin. Dazu kamen immer wieder Wechsel des Lichts zwischen Helligkeit und Düsternis, zwischen Wärme und Kälte, bevor sich Nagel, Buttingsrud Petersen und Jonathan Sanchez in immer wechselnder Beziehung zueinander freischwammen und freitanzten, bevor ihre Bewegungen freier, offener, raumgreifender wurden - jedenfalls auf Zeit.

Ackermanns anwachsende Harmonie auf den Tasten des Flügels, Spuren von Freude und Befreiung in Tönen, manchmal Anklänge an Frühlingshoffnung und auch an sakrale Motive - diese Momente von Zuversicht, von Hoffnung spiegelten sich in den Gesichtern vieler Zuhörer. Und auch Petrus wurde zum nicht eingeplanten, aber idealen Akteur. Schon zu Beginn mischte sich in das Rascheln des Papiers das Geräusch des Regens auf dem Dach der Fabrikhalle - so authentisch und passend, dass viele Besucher glaubten, das mal sanfte, mal prasselnde Pochen gehöre zur Inszenierung.

Rückschläge gehören zum Leben, sie gehörten auch zur Gestaltung und zum Konzept dieser Performance, wenn die Tänzer nach Szenen des Freitanzens wieder von den "Papierfesseln" erfasst wurden, bevor dann wieder mit fast ekstatischen Passagen der Klavierimprovisationen, mit einem pochenden Rhythmus, der an den Herzschlag erinnerte, Sylvia Ackermann am großen Konzert-Flügel von John Broadwood & sons aus London von 1890 zu hören war.

Zugegeben, so manche Sätze in diesem Artikel sind sehr subjektiv und so manche Szene der Performance mögen andere Menschen im Publikum ganz anders erlebt haben. Aber auch das gehört zu echter, großer und ehrlicher Kunst wie zu diesem Tanz- und Musikevent: der Mut zur Subjektivität, die Bereitschaft, sich auf ein Angebot einzulassen, dass den Betrachter und Zuhörer nicht als Konsument außen vor lässt, sondern hineinzieht, Erkenntnisprozesse und vielleicht sogar Veränderungsprozesse anstößt. Die Tanz- und Musikperformance "ver.Schweigen" hat das geschafft und etwas Besseres lässt sich wohl über eine Veranstaltung nicht sagen, die nur durch die Großzügigkeit und die Liebe zu Kunst und Kultur eines Unternehmers wie Johannes Oswald in Miltenberg möglich wurde. "Musik sagt mehr als 1000 Worte" heißt es, jetzt ist klar, die Symbiose von Livemusik und Tanz sagt noch mehr, auch und gerade über die Gründe und Abgründe des Schweigens.