Tanzgala zugunsten der Kinderkrebshilfe in Obernburger Stadthalle

Ganz im Zeichen des guten Zweckes stand die Benefiz-Tanzgala am Samstag in der Obernburger Stadthalle. Unter dem Motto "Oldies but Goldies" hatten Winfried Salg und Winfried Fäth sowie weitere Freunde dazu aufgerufen, das Tanzbein zu schwingen und dabei noch etwas Gutes zu tun. Insgesamt kamen 6000 Euro zugunsten der Kinderkrebshilfe zusammen.