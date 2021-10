Tankmotorschiff "Generation" in Wörth getauft

Hintergrund: Maintank Schifffahrtsgesellschaft aus Wörth

Seit vier Generationen ist die Wörther Familie Heßler in der Schifffahrt tätig. Die Wurzeln reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert. Rund ein halbes Jahrhundert später, in den 1930er Jahren, lernten sich der heutige Seniorchef Richard Heßler und seine Frau an Board zweier Schiffe kennen. Diese konnten aufgrund des geringen Wasserstands nicht weiterfahren und lagen eine Zeit lang nebeneinander. Zeit genug, damit die Liebe wachsen konnte. Die Heßlers gründeten vor 25 Jahren in Wörth ihre eigene Schifffahrtsgesellschaft mit einer Flotte von jetzt mehr als 20 Frachtschiffen. Damit halten die Heßlers auch die Tradition der Schifferstadt Wörth am Leben. (jup)