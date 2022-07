Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Talent im Land«: Stipendien für zwei begabte Schülerinnen

Bildung: Erfolg für Narjes Omar Simo und Lorina Tasholli

Elsenfeld 06.07.2022 - 12:30 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Talente in Bayern: Lorina Tasholli und Narjes Omar Simo (3. und 5. von links) bei der Verleihung der Stipendien in der Münchner Residenz.

Insgesamt überreichte Kultusminister Michael Piazolo Urkunden an 54 Stipendiaten aus ganz Bayern, so die Mitteilung aus dem Ministerium. Der Festakt fand in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz statt.

Das Programm »Talent im Land« soll junge Menschen, die aufgrund ihrer Biografie besondere Herausforderungen zu meistern haben, durch Stipendien auf dem Weg zur Fachhochschul- oder Hochschulreife unterstützen. Eine Jury mit Vertretern aus Kultur, Hochschule und Wirtschaft wählt jährlich 30 neue Stipendiaten eines Jahrgangs aus. Zunächst richtete sich das Programm an Schüler mit Migrationshintergrund. Seit 2014 steht es auch solchen ohne Migrationserfahrung offen. Das Programm bietet den teilnehmenden Jugendlichen laut Piazolo neben einer finanziellen Unterstützung eine umfassende Betreuung und Förderung in Form eines Bildungsangebots mit Seminaren, Studientagen und Studienreisen. Von dem Programm hätten bisher bereits über 600 Schüler profitiert. js