TAG »Munteres Mümlingtal« soll auf den Prüfstand

Jahresrechnung 2020 in Mömlingen unter der Lupe

Mömlingen 26.07.2022 - 14:52 Uhr 2 Min.

Die Mitgliedschaft in der TAG war dem Rechnungsprüfungsausschuss unter dem Vorsitz von Katharina Hotz bei der stichprobenhaften Überprüfung der Jahresrechnung 2020 aufgefallen. Verglichen mit den Aktivitäten sei der Jahresbeitrag mit rund 3200 Euro relativ hoch, sagte Bürgermeister Siegfried Scholtka. Projektleiter Werner Eger soll daher in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats über die Arbeit der TAG berichten.

Die Kostensteigerung für die Sanierung der Kindertagesstätte Sonnenschein wurde bereits in einer vorgehenden Sitzung des Gemeinderats behandelt. Für die Rutsche im Königswald sind rund 12.000 Euro an Mehrkosten angefallen, obwohl einige Arbeitseinsätze ehrenamtlich geleistet wurden. Bürgermeister Siegfried Scholtka teilte mit, dass für die Rutsche zwischenzeitlich 7000 Euro vom Team Königswald überwiesen wurden. Die Kosten für den Holzeinschlag wurden zwar überschritten, gleichzeitig wurden aber Mehreinnahmen erzielt. Somit bleibt unterm Strich ein Plus von rund 100.000 Euro.

Ebenso standen die Kitagebühren, Portfolio und Getränke auf dem Prüfstand. Die Kosten für Portfolio und Getränke wurden ab September 2021 wieder von den Eltern bezahlt. Die zweiprozentige Dynamik der Gebührenerhöhung wurde für das Jahr 2021/2022 ausgesetzt. Außerdem wurden die über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Wasserspiel auf dem Dorfplatz geprüft. Durch ein defektes Ventil sind Mehrkosten von rund 16.000 Euro entstanden. Hierzu fasste der Rechnungsprüfungsausschuss den Beschlussvorschlag, es solle festgestellt werden, wo und wie die Wasserverluste entstehen und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, damit weitere Kosten vermieden werden.

Die Corona-Pandemie ging ebenfalls nicht spurlos an den Einnahmen für das Jahr 2020 vorüber. Hier kam es zu Unterschreitungen bei der Ludwig-Ritter-Halle, der alten Schule und dem Zeltplatz Königswald-Erlebnis.

Im Anschluss erteilte der Gemeinderat einstimmig dem Bürgermeister und der Verwaltung die Entlastung für das Rechnungsjahr 2020. Ebenso einstimmig nahm der Gemeinderat die Jahresrechnung 2021 zur Kenntnis und beauftragte den Rechnungsprüfungsausschuss.

Miriam Weitz

Gemeinderat in Kürze Hebesätze: Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Hebesätze der Grundsteuern A und B von 310 auf 390 Prozentpunkte anzuheben. Unverändert bleibt der Gewerbesteuer-Hebesatz mit 340 Prozentpunkten. Kindergartensatzung: Die Vorlage der Kindergartensatzung fand die einmütige Zustimmung des Gremiums. Dies betrifft die Aufnahme von Kindern, die ihren Wohnsitz nicht in Mömlingen beziehungsweise nicht in Bayern haben. Diese können nur aufgenommen werden, soweit und solange freie Plätze verfügbar sind und sich die Wohnsitzgemeinde der Sorgeberechtigten bereit erklärt, den gemäß gesetzlicher Vorgabe errechneten Förderbetrag zu übernehmen. Friedhofswesen: Einstimmig genehmigte der Gemeinderat die Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen. Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit sind künftig verboten. Im sanierten Friedhofsteil ist zur Errichtung eines Grabmals zwingend ein von der Gemeinde zur Verfügung gestellter Stahlrahmen zu verwenden. Dessen Ein- und Ausbau erfolgt durch den Bauhof. Aufträge: 1,01 Millionen Euro beträgt das Angebot der Firma Adolf Kunkel zur Sanierung der Neuen Schulstraße. Dem stimmte der Gemeinderat ohne Gegenstimme zu. Ebenso einstimmig wurde der Auftrag für die Abrissarbeiten am Anwesen Hauptstraße 62/64 an die Firma Volker Giegerich mit einer Auftragssumme von rund 52.000 Euro vergeben.