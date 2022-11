100 Jah­re Staat­li­che Be­rufs­schu­le Mil­ten­berg und 75 Jah­re Staat­li­che Be­rufs­schu­le Obern­burg - das war am Sams­tag An­lass zum Fei­ern. Und zwar nicht nur mit ei­nem Fest­akt in Obern­burg, son­dern auch mit ei­nem Tag der of­fe­nen Tür an den bei­den Stand­or­ten.