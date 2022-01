Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tablets, Laptops, Dokumentenkameras und interaktive Displays für Mönchberger Grundschule

Kommune investiert in moderne EDV-Ausstattung

Bürgermeister Thomas Zöller (rechts) und Geschäftsleiter Stefan Brück (links) in der Mönchberger Grundschule 81 neue mobile Tabletts, 18 Laptops, sieben Dokumentenkameras sowie vier neue interaktive Displays an Rektorin Kerstin Lutz (Zweite von links) und an die EDV-Beauftragte, Systembetreuerin und Fachlehrerin Doris Hein (Zweite von rechts).

»Gerade in den derartigen Zeiten, wie wir sie aufgrund der Coronapandemie erleben, wird sich unsere Investition rasch auszahlen«, ist sich Zöller sicher. Ermöglicht haben diese rund 132.500 Euro teure Investitionen in den Schulstandort Mönchberg samt Außenstelle in Röllbach vor allem die Förderprogramme des Freistaates Bayern, der die Kosten mit fast 90 Prozent Förderung abdeckte.

»Auch wenn unsere Schule schon seit dem Umbau und der Sanierung des Schulgebäudes vor einigen Jahren in Sachen EDV top aufgestellt war, so haben wir jetzt eine zeitgemäße Erweiterung erhalten, die wir sicher sehr sinnvoll einsetzen können«, ergänzte Schulleiterin Kerstin Lutz. »Unsere Lehrkräfte sind nun mit den Schullaptops bestens gerüstet und den Schülern stehen mit den neuen Tabletts modere Komponenten zur Unterrichtsergänzung zur Verfügung«.

Bereits seit Jahren unterrichtet das Team der Lehrerschaft der Mönchberger Grundschule auf interaktiven Displays, die nun um zwei weitere und sieben hochauflösende Dokumentenkameras ergänzt wurden. Beim Homeschooling können nach Möglichkeit ein Teil der Geräte auch als Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden. So kann jeder Schüler am Unterricht teilnehmen, auch wenn die eigenen Mittel dies sonst nicht zulassen würden. Die Gemeinde Röllbach wird sich an den Kosten für ihren Schulstandort anteilig beteiligen.

Martin Roos