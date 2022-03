TAA GmbH aus Großwallstadt feiert 25-jähriges Bestehen

Partner für Touristikfirmen und Reiseveranstalter

Angefangen hatte alles im Jahr 1997. In diesem Jahr feiert das Unternehmen, das mittlerweile seine Zentrale in Großwallstadt hat, sein 25-jähriges Bestehen. Aktuell wird mit einem Team von 100 Mitarbeitern an den drei Standorten Großwallstadt, Berlin und Essen deutschlandweit ein Reiseumsatz von 4,5 Milliarden Euro verarbeitet.

Noch im Gründungsjahr wurden erste Niederlassungen in Bonn und Bremen eröffnet. Heute ist die TAA GmbH ein spezialisierter Dienstleister für alle kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Arbeitsabläufe in der Touristik von Reisevermittlern über mittelständische Reiseveranstalter bis zu global tätigen Konzernen auch Unternehmen aus Verkehr, Dienstleistungen und anderen Bereichen.

Seit der Gründung entwickelte sich die TAA stetig. Ab 2000 bot sie Reisekostenabrechnungen und Travel Management an. In den Folgejahren wurden Niederlassungen in Bochum, Frankfurt Mainz, Nürnberg, Pfullendorf, Weimar und München eröffnet. 2003 zog die TAA-Zentrale nach Großwallstadt. Gleichzeitig wurde in Luxemburg der erste Auslandsstandort eröffnet. Bald darauf folgte Essen.

2006 entwickelte die TAA einen neuen elektronischen Workflow für die digitale Bearbeitung und Archivierung von Buchhaltungsbelegen wie beispielsweise Eingangsrechnungen. Der Reiseveranstalter Thomas Cook war der erste Großveranstalter, der das neue Dokumentenmanagementsystem »Webinvoice« in allen konzerneigenen Reisebüros nutzte. 2011 hatte die TAA mehr als 160 Mitarbeiter. 2015 übernahm der Unternehmensverbund European Tax & Law (ETL) die Mehrheit an der TAA. Durch diese Zusammenarbeit öffnet sich die TAA stärker für neue Märkte. Im März 2019 gründete die TAA mit ihrem Partner TAXolution in Berlin das Unternehmen TTC, um Kompetenzen zu bündeln und neue Marktchancen zu eröffnen. 2020 wurde die Reisekostenabteilung der TAA ausgegründet und arbeitet seitdem als TAA-Tochter unter dem Namen senseXpense GmbH.

Anfang 2022 hat die TAA ihre Strukturen neu geordnet. Neben den beiden Geschäftsführern Armin Scherger und Adrian Brehm gibt es ab sofort vier Bereichsleiter mit erweiterter Verantwortung. Trotz Pandemie sieht man sich bei TAA für die Zukunft gut gerüstet. Die TAA bildet auch wieder junge Leute zu Bürokaufleuten aus und bietet duale Studiengänge an.

