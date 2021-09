Synergieeffekte wichtiger als Alternativen

Wasserversorgung: Gemeinderat Laudenbach beschließt Zusammenarbeit mit dem Markt Kleinheubach - Kritik am Abwasserverband

Laudenbach 22.09.2021 - 15:47 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit der Betriebsführung der Wasserversorgung hat sich der Laudenbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag befasst. Bei einer Gegenstimme von Bernd Klein (FW) beschloss das Gremium die Zusammenarbeit in der technischen Betriebsführung der Wasserversorgung Laudenbach mit dem Markt Kleinheubach zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Bürgermeister Stefan Distler (DU) informierte zu Beginn, dass die Gemeinde für die Betriebsführung der Wasserversorgung einen Wassermeister benötigt. Dies sei rechtlich notwendig, da das Wasser technisch aufbereitet werden müsse. Um diese Voraussetzung zu erfüllen, werde die Betriebsführung aufgrund eines Vertrages seit Anfang 2001 vom Abwasserzweckverband Main-Mömling-Elsava (Amme) wahrgenommen.

Amme will Vertrag ändern

Bereits seit Juni 2001 strebe der Amme aus rechtlichen Gründen an, einen geänderten Betriebsführungsvertrag abzuschließen, in dem nur die technische Betriebsführung benannt ist. Seitdem seien verschiedene Gespräche geführt, eine Einigung jedoch noch nicht erzielt worden. Mit dem vom Amme gewünschten Anteil von 25 bis 30 Prozent der Gesamtarbeiten beziehungsweise 300 Stunden im Jahr in der Laudenbacher Wasserversorgung entstünden der Gemeinde jährlich zusätzlich zu den bereits laufenden Kosten in Höhe von 16 000 Euro für Rufbereitschaft und Tiefbaufirmen weitere rund 16 000 Euro.

Derzeit erledige Bauhofleiter und Ratsmitglied Dieter Stahl (FW) viele Arbeiten direkt. Der Amme nehme nur einen kleinen Teil der Betriebsführung war. Eine Kündigung des Vertrages mit dem Verband sei frühestens zum 31. Dezember 2024 möglich. Bereits am 9. September hat es zur Thematik ein Gespräch zwischen Bürgermeister Distler, dem Zweiten Bürgermeister Michael Breitenbach (CSU), Dieter Stahl, Bernd und Sabine Geutner seitens der Verwaltung und Kleinheubachs Bürgermeister Thomas Münig (SPD) gegeben.

Da Kleinheubach keine Aufbereitungsanlage besitzt und die Einwohnerzahl einschließlich dem an die Wasserversorgung angeschlossenen Rüdenau unter 5000 liegt, ist für den Markt kein Wassermeister notwendig. Jedoch seien zukünftige Planungen im Bereich des Personals der Wasserversorgung erforderlich. Durch eine Zusammenarbeit ließen sich Kosten sparen aufgrund der Nutzung von Synergieeffekten sowohl im personellen als auch im technischen Bereich und Beschaffungswesen sparen, ging Bürgermeister Distler auf die Vorteile ein. Außerdem sei durch einen gemeinsamen Wassermeister, das Fachpersonal und auch die Rückfallebene bei Personalausfall gesichert. Derzeit gebe es in Laudenbach nur einen Mitarbeiter, der die Wasserversorgung kenne.

Bernd Klein (FW) meldete sich mehrfach zu Wort. So beschrieb er unter anderem die Zufriedenheit mit dem Amme als »ungenügend«, gerade in Bezug auf die Rufbereitschaft. Er betonte entgegen der Aussage in der Sachverhaltsbeschreibung, dass es keine komplette Notwasserversorgung gebe, dass die Notwasserversorgung der Gemeinde seit den Neunzigern stehe. Zudem erkundigte er sich nach den Kosten und der Aufteilung der Kosten für den Wassermeister unter den drei Gemeinden bei einer gemeinsamen Wasserversorgung. Grundsätzlich sei er dafür mit Kleinheubach zusammenzuarbeiten.

Zur Kostenaufteilung habe sich die Verwaltung noch keine tieferen Gedanken gemacht, da sie nicht wisse, wie der Gemeinderat denkt und nicht vorgreifen wollte, erklärte daraufhin Geschäftsstellenleiter und Bauamtsleiter Bernd Geutner.

Dieter Stahl hob hervor, dass dies »eine Grundsatzentscheidung für die nächsten 30 Jahre« sei und er es wichtig finde, dass »jeder Entscheidungsträger zu 100 Prozent die Entscheidung mitträgt.« Daher solle sich jeder noch einmal Gedanken machen und ein Beschluss in der kommenden Sitzung getroffen werden. Er selbst stehe vollkommen hinter dem Zusammenschluss, so Stahl abschließend.

»Wenn wir bei Kleinheubach nicht auf den Zug springen und sich der Markt eine Wasserfachkraft sucht, dann ist es vorbei«, gab Bürgermeister Distler zu bedenken.

Für Andrea Discher-Bayer (CSU) waren die »Synergieeffekte eindeutig wichtiger« als andere Möglichkeiten und sie sprach sich genauso wie Michael Breitenbach (CSU) dafür aus, positiv abzustimmen.

JENNIFER LÄSSIG

Gemeinderat Laudenbach in Kürze In seiner Sitzung am Dienstag hat der Gemeinderat Laudenbach noch folgende Themen behandelt. Spende: Einstimmig beschloss der Gemeinderat eine Spende in Höhe von 1000 Euro für die Flutopfer im Katastrophengebiet, wobei der Betrag für die Herstellung der Einsatzbereitschaft des Kleinheubacher Feuerwehrfahrzeuges verwendet werden soll. Straßenschilder: Walter Eck (CSU) meldete sich zu Wort, dass die Straßenbeschilderung im neuen Baugebiet Bocksberg Mitte immer noch fehle. Er habe bereits im März darauf hingewiesen. Bürgermeister Stefan Distler (DU) antwortete daraufhin, dass die Schilder, soweit ihm bekannt sei, noch nicht aufgestellt werden, solange noch größere Bauarbeiten getätigt werden. Überwuchs: Michael Breitenbach (DU) sprach die Problematik mit auf Gehwegen und Straßen überhängender Bepflanzung an und schlug vor, die Grundstückseigentümer anzuschreiben. Der Bürgermeister gab ihm Recht und erklärte, erst einmal reden und dann schreiben zu wollen.