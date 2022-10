Symphonisches Blasorchester Untermain gibt Galakonzert in der Mittelmühle

Interview: Dirk Mattes, neuer Verbandsdirigent und Leiter des SBU, über seine Aufgabe

Bürgstadt 26.10.2022 - 11:35 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dirk Mattes dirigiert am 26.10. ab 20 Uhr das Galakonzert der symphonischen Blasorchesters Untermain in der Mittelmühle Bürgstadt. Foto: Stugrapho Fotostudio Rund 50 Musiker bilden das SBU und spielen am Samstagabend in Bürgstadt neben Kompositionen von Holst und Richard Strauß auch Musik von lebenden Komponisten. Foto: Musikverband Untermain

Worin sehen Sie die unverwechselbaren Kennzeichen des Symphonischen Blasorchesters Untermain und was sind Ihre wichtigsten Ziele in den nächsten Wochen?

Das Symphonische Blasorchester Untermain ist das musikalische Aushängeschild des Musikverbands Untermain. Das Hauptaugenmerk des Orchesters liegt auf dem Galakonzert, das am 29. Oktober in der Mittelmühle in Bürgstadt stattfindet. Das Orchester setzt sich vorwiegend aus avancierten Musikern des Verbandsgebiets zusammen und bietet musikalischen Talenten der umliegenden Musikvereine die Möglichkeit, ihr musikalisches Potenzial zu entfalten und ihren Horizont zu erweitern.

Worauf dürfen sich die zahlreichen Freunde symphonischer Blasmusik beim Galakonzert in Bürgstadt freuen?

Neben Klassikern, wie der "First Suite in Es" von Gustav Holst und dem "Königsmarsch" von Richard Strauss stehen außerdem Werke zweier lebendiger Komponisten aus der näheren Umgebung auf dem Programm: Die "1. Orchestersonate" von Julien Meisenzahl (Stuttgart) und "Silent Message" von Rolf Rudin (Erlensee). Um möglichst nah an den Kern der Kompositionen vorzudringen, stand das Orchester während der Probenarbeit mit beiden Komponisten in regem Austausch. Es ist mir ein persönliches Anliegen erfahrbar zu machen, dass es aktuell auch in Deutschland hervorragende Komponisten für symphonisches Blasorchester gibt.

Corona hat die Kultur, hat auch das Musikleben stark beeinträchtigt. Wie stark hat auch die Nachwuchsarbeit bei der Blasmusik gelitten und worin sehen Sie die wichtigsten Aufgaben in dieser Situation?

Die Musikverbände stehen in engem Austausch mit den Kultusministern der Länder, da hier auch strukturelle Unterstützung nötig ist, um die schwierige Situation wieder zum Besseren zu wenden. Allerdings ist es kein neues Problem - Corona war da eher ein Brandbeschleuniger. Dennoch tun die Vereine alles, um auch in ländlichen Regionen ein kulturelles Angebot zu ermöglichen. Auch der Verband hat das Problem erkannt und richtet nächsten Februar in Elsenfeld erstmals den "Jugendmusiktag" aus. An diesem Tag kommen Jungmusiker aus dem ganzen Verbandsgebiet zusammen, erarbeiten ein Programm und gehen abends direkt damit auf die Bühne.

Weihnachten ist ja nicht mehr fern. Welche Wünsche haben Sie für die Arbeit in Ihrer Position als Verbandsdirigent des Musikverbandes Untermain in den kommenden Monaten?

Eine große Aufgabe besteht sicherlich darin, wieder neue Dirigenten auszubilden, die mit den motivierten Musikern im Verband arbeiten. Viele haben in den letzten Jahren aus Mangel an finanzieller Sicherheit ihren Posten verlassen müssen. Da ist nun eine große Lücke in die Vereinsarbeit gerissen. Wir als Verband versuchen, mit Coachings und Dirigentenfortbildungen alles dafür zu tun, dieses Loch zu schließen. Mein Wunsch wäre, dass diese weiterhin so gut oder noch besser - auch von angehenden Dirigenten - angenommen werden. Damit ist die Qualität der Blasorchester im Verband auch in Zukunft gesichert.

hlin