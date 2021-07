Susanne Roßbach liest in Stadtprozelten aus ihrem Roman »Rache im Odenwald

Warum eine Krimiautorin ihre Tatorte erfinden muss

Stadtprozelten 11.07.2021 - 14:47 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Dreieicher Autorin Susanne Roßbach widmet sich mit ihrer dreiteiligen Krimiserie Verbrechen im Odenwald. Den neuesten Teil "Rache im Odenwald" stellte sie am Freitag im Stadtprozeltener Steinbruch vor.

Cosy Crime ist ein humorvoller Krimi in ländlicher Gegend (hier: Odenwald) mit einer Protagonistin von nebenan (hier: Alex), die in ein Verbrechen verwickelt wird (hier: Mord auf der Burg Frankenstein) und locker-flockig an der Aufklärung beteiligt ist. Das erklärt zum Teil das Gelächter, als die Dreieicher Autorin aus dem dritten Band ihrer Krimireihe vorliest. Der andere Teil liegt am Vortrag der Autorin.

Ihre Textpassagen zeigen einen guten Einblick in den 296 Seiten starken Roman. Sie erzählt von einer Gruppe, die in der Beerfeldener »Hessenstubb« sitzt und sich gegenseitig frotzelt: »Kann halt nicht jeder ein Hesse sein.« Sie begleitet die Hobbyermittlerin in einer prekären Szene, als sie bei Recherchearbeiten kopfüber von einem Baum hängt. Auch leicht zweideutige Witze finden Platz in ihrem Roman. Doch trotz aller Leichtigkeit in der Sprache, Recherche ist für Roßbach wichtig. Die Geschichte und die Handlung muss schlüssig sein. Mit ihren Erzählungen zu der Entstehung ihrer Krimiserie ergänzt sie die Lesung hervorragend. Mehr zufällig lernte sie die Erbacher Arrestzelle von innen kennen - natürlich nur für ein Pressefoto. Alltagsbeobachtungen, Erzählungen von Zufallsbekanntschaften, Versuche am Schießstand - alles baut sie gerne authentisch ein.

Gibt es die Hessenstubb?

Doch so einfach ist der Lokalkolorit nicht umzusetzen. »Gibt es die Hessenstubb wirklich?« fragt ein Zuhörer. Hier liegt die Krux: natürlich wäre es einfach und realitätsnah, echte Lokalitäten zu beschreiben. Was aber, wenn im Roman dort ein schlechtes Essen kredenzt wird? Oder die Fehde mit dem Vorbesitzer zum Thema wird? Der Verlag würde sich aus juristischen Gründen angreifbar machen. Auch wenn sie nur ein existierendes Haus detailgetreu beschreiben würde. »Wenn plötzlich chinesische Touristen zu dem Haus pilgern würden, wäre der Verlag haftbar« erklärt Roßbach. Öffentliche Gebäude, Sehenswürdigkeiten und auch echte Personen, die ihr Einverständnis gegeben haben, lässt sie allerdings »juristisch einwandfrei« teilnehmen.

Doch ganz ausschließen kann sie es natürlich nicht, einen Zufallstreffer zu landen: eine Figur in der Serie heißt Gerhard Kauer. Auch wenn die Autorin im Telefonbuch in Beerfelden danach gesucht hat und nicht fündig geworden ist, gibt es ihn doch im wirklichen Leben. Er ist Betreiber eines lokalen Getränkehändlers und wurde von vielen Kunden auf sein Mitwirken im Lokalkrimi angesprochen. Ein beherzter Anruf bei der Autorin klärte den Zufallstreffer auf und seitdem ist der Getränkemarkt mit freundlichem Einverständnis fast schon geflügeltes Wort in der fiktiven »Hessenstubb«.

Lisa Rüd

Hintergrund: Nur wenige schaffen es Reich wird man als Autor in Deutschland leider nur selten. Laut Susanne Roßbach kommen rund 3000 bis 5000 abgelehnte Manuskripte auf einen veröffentlichten Roman. Werden die Manuskripte von einem Literaturagenten eingereicht, liegt die Quote bei 30 bis 50 auf 1 veröffentlichtes Buch. In Deutschland erscheinen rund 72000 Bücher im Jahr (Stand 2016), während ein durchschnittlicher Buchhändler maximal 7000 Bücher im Sortiment hat. Pro verkauftem Exemplar verbleiben bei Susanne Roßbach "ein paar Cent".