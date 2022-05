Super Stimmung bei Summer Lounge, Rockabend und Familientag

Gutshof Festival 2022: Dreitägiges Programm am Großheubacher Rosshof

Großheubach 24.05.2022 - 11:33 Uhr 2 Min.

Beim Gutshof Festival 2022 auf dem Großheubacher Rosshof am Wochenende war Partystimmung angesagt.

Veranstalter waren Fabian Loos, Uli Kremer und Frank Thoma. Den Start und die feierliche Eröffnung markierte am Freitagabend der Auftritt von DJ Mac aus Lauda-Königshofen. Unter dem Banner "EDM, House and more" sorgte der versierte Entertainer für eine fantastische Stimmung unter den Gästen, kam enorm gut an. Neben der Musik sorgten gekonnt und detailreich umgesetzte Showelemente mit Licht und Nebel für die passende Atmosphäre.

Wein-Cocktails, das weitere Angebot an Speisen und Getränken sowie - wie das Motto des Abends bereits suggerierte - ein Summer Lounge-Bereich ließen die Gäste gerne verweilen, wenn sie nicht gerade vor der Bühne tanzten. An diesem und an den beiden weiteren Tagen war das schöne Ambiente der historischen Gebäude auf dem Rosshof ein weiterer Aspekt, der das Festival im Gesamten zu etwas Besonderem werden ließ.

Rockhits mit Tzone

Hervorragenden Zuspruch fand am Samstagabend der Auftritt der Coverband Tzone, die Nachfolgegruppe der Formation Twilight Zone. Diese hatte ein umfangreiches Repertoire an bekannten Hits im Gepäck, die wie geschaffen für einen rockigen, ausgelassenen Abend waren. Unter den Songs befanden sich beispielsweise "Westerland" (Die Ärzte), "Summer Of 69" (Bryan Adams) oder "Rock Me Amadeus" (Falco). Neben "regulären" Songs präsentierten Tzone noch einige Medleys, die sich speziellen Themen oder Künstlern widmeten, darunter das "90s Pop Medley", das "NDW (Neue Deutsche Welle)-Medley" und das "Wolle Petry Medley".

Der Sonntag war als Familientag angelegt, an dem bereits ab 10.30 Uhr die Fränkischen Rebläuse (Bürgstadt) zum Frühschoppen aufspielten. Bürgermeister Gernot Winter begrüßte die Gäste, anwesend waren auch die Weinprinzessinnen Sina Kempf (Großheubach), Marie Elbert (Bürgstadt) und Sofie Ruppert (Erlenbach am Main). Ab zwölf Uhr konnten sich die Gäste beim Mittagstisch stärken und Kinder hatten Spaß am breit gefächerten Spiel- und Unterhaltungsangebot, mit unter anderem Bubble-Soccer und Torwandschießen sowie diversen Kleingeräten.

Begeisterte Besucher

Sowohl von Besucher- als auch Musiker- und Veranstalterseite wurde exemplarisch deutlich, dass es ein rundum geglücktes Festival war. "Ich finde es mega, der DJ macht eine gute Stimmung, bringt ein gutes Lied nach dem nächsten", freute sich beispielsweise am Freitag Emely Düll aus Freudenberg-Wessental. Auch, dass am Anfang des Abends vom DJ eher getragenere Songs gespielt worden seien, dann im weiteren Verlauf fetzigere und dass von der Bühne aus auf die Stimmung im Publikum reagiert worden sei, fand die Besucherin, genau wie Organisation des Festivals nach eigenen Angaben toll. "Es war ein unfassbar schönes Festival, auch jetzt gerade nach Corona. Alles ist mega-gut angekommen, wir haben gemerkt, dass die Leute wieder Lust haben zu feiern. Ein rundum gelungenes Event!", erklärte Henrik Schneider, der ursprünglich aus Bürgstadt kommt und als Drummer bei Tzone spielt, seine Sicht auf das Gutshof Festival. Er fügt an: "Für uns ist es immer eine Ehre, in der Heimat zu spielen, da Bandmitglieder aus dem Landkreis kommen. Das ist immer extra schön!"

"Es ist alles super gelaufen und alles konnte wie geplant stattfinden und umgesetzt werden", zog Loos Anfang dieser Woche positives Fazit zum diesjährigen Gutshof Festival. Der Grundgedanke hinter der Veranstaltung, die 2021 zum ersten Mal stattgefunden habe, sei es laut Loos gewesen, den Menschen in Großheubach und der Region etwas Schönes zu bieten. Dabei solle es eine Veranstaltung sein, die alle Altersgruppen anspreche, deshalb auch das bunte und facettenreiche Programm. Neben dem Karneval gebe es in Großheubach derzeit nicht allzu viele Events sowohl für kleine als auch große Besucher. Als der Rosshof seinerzeit als Veranstaltungsort in Betracht gezogen worden sei, seien die Veranstalter auf offene Ohren gestoßen, ihre Ideen dort umzusetzen.

