Summertime-Blues am Bubebadeplatz

Musikfest: Drei Bands aus der Region in Niedernberg - Foolhouse Bluesband, Ferdi Katz und After Midnight

Niedernberg 25.07.2022 - 19:03 Uhr < 1 Min.

Die Foolhouse-Bluesband ist eine von drei regionalen Bands, die am 30. Juli in Niedernberg auftreten. Foto: privat

Den Auftakt macht Ferdi Katz aus dem schönen Laufacher Vorspessart. In der Besetzung Klaus Küchler (Bass, Gesang), Martina Bergmann (Schlagzeug, Gesang), Herbert Sauer (Gesang, Gitarren) und Burkhard Fäth (Tasten) spielen sie eigene Stücke in leichtem »Aschaffenburger Dialekt«. Neben dem Blues machen auch Jazz, Country, Folk und Rock die Musik von Ferdi Katz zu einem spannenden Hörgenuss. Dann folgt die Foolhouse Bluesband. Gegründet im Jahr 1986 machte sich die Band auf den Weg, den Kahlgrund-Blues im ganzen Land zu verkünden. Mit dem damals erst 16-jährigen Ausnahmetalent Jessica Born als Leadsängerin tourte die Band fortan mit viel Beachtung durch die Clubs und Blues-Festivals in ganz Deutschland. 2001 war dann erst einmal Schluss, Anfang 2017 fand sich die Band wieder in der original Gründungsbesetzung zusammen und konnte mit Carmen Graf auch wieder eine talentierte Blues-Sängerin für das Projekt begeistern.

Der Abschluss des Bluesabends in Niedernberg gehört schon traditionell der Akustik Band After Midnight mit Klaus Schreier (vocal, guitars), Herbert Hauenschild (vocal, perc, harp) und Hartmut Seitz (basses). Unter der Trauerweide spielen sie extra einstudierte Blues Klassiker unplugged, haben dann aber auch noch alte »Kracher« als Abschluss im Repertoire.

bDer Eintritt ist frei. Infos unter https://www.imun-niedernberg.de

kü