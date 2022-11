Umgehung Sulzbach: 62 Millionen Euro Baukosten sprengen Erwartungen

Staatliches Bauamt stellt aktuelle Planung vor

Während der Rush Hour am Abend ist das Verkehrsaufkommen in Sulzbach hoch. Eine Umgehungsstraße soll Abhilfe schaffen.

Bauamtsleiter Klaus Schwab, der mit einer ganzen Riege an Experten nach Sulzbach gekommen war, stellte die aktuellen Pläne vor. Das zog auch Bürger aus Aschaffenburg, Leidersbach und Niedernberg an. Zuletzt hatte das Bauamt 2019 öffentlich über den aktuellen Stand des Projekts informiert. Zu den Kosten von 62 Millionen Euro sagte Schwab: »Da gibt es nichts schönzureden. Es ist eine ordentliche Steigerung, ja das stimmt.« Ein Niedernberger Zuschauer drückte es schonungsloser aus als »irrsinnige Baukosten«.

Rund 400 Zuschauer informierten sich am Montagabend bei einer Veranstaltung des Staatlichen Bauamts Aschaffenburg über den aktuellen Stand der Sulzbacher Umgehungsstraße.

Hans Jürgen Fahn, der unter anderem für die ÖDP im Miltenberger Kreistag sitzt, hakte nach: Vor ein paar Jahren habe das Bauamt noch von 11 Millionen Euro Kosten gesprochen. Die jetzige Summe stehe im Missverhältnis: »Ich denke, die Kosten sind viel zu hoch.« Dafür bekam er Applaus vom Publikum. Schwab erwiderte, er wolle manche Statements nicht kommentieren. Allerdings hatte er im Vortrag gesagt, der Nutzen überwiege aus seiner Sicht nach wie vor die Kosten.

Angst vor steigenden Preisen

Ein Sulzbacher Bürger gab zu bedenken, dass die Preise weiter steigen könnten: Beim tatsächlichen Baubeginn sei doch bestimmt »mit der doppelten Summe« zu rechnen, fürchtete er. Der Leiter des Bauamts antwortete, in der Berechnung der veranschlagten Summe steckten bereits Risikozuschläge. Es sei nicht in Ordnung, spekulativ eine Zahl in den Raum zu werfen.

Die Ortsumgehung befindet sich aktuell in der Entwurfsplanung. Sie ist im Ausbauplan für Staatsstraßen in Bayern mit der höchsten Dringlichkeit eingestuft. Aus neun möglichen Strecken um Sulzbach herum war bereits vor einigen Jahren eine Nord-Süd-Tangente ausgewählt worden, die auch als Vorzugsvariante Nord-Süd 1a bezeichnet wird. Schwab nennt sie die »Bahnparallele«, weil sie eng an der Bahnlinie entlang führen soll. Lediglich im Norden und Süden der Strecke gebe es ein »Abschwenken«, um die Umgehung an die bestehenden Straße anzuknüpfen.

Um den Ortsanschluss Nord bei Aschaffenburg-Obernau zu gewährleisten, soll ein Kreisel über der Bahnstrecke gebaut werden.

Obwohl die Streckenführung lange bekannt ist, hielt die Präsentation eine weitere Überraschung für Bürger parat: Lautes Gemurmel erhob sich im Publikum, als auf der Präsentation das Modell eines Kreisverkehrs erschien. Er soll im Norden in Richtung Obernau den Anschluss an die Umgehung gewährleisten. Das Staatliche Bauamt will diesen Kreisel über der Bahnlinie errichten. In Richtung Kleinwallstadt dagegen, wo aktuell der Bahnübergang in der Nähe der Gärtnerei besteht, wollen die Planer eine Brücke bauen. Zudem soll eine Brücke die Umgehung über den Altenbach führen.

Platzsparend planen

Generell laute das Motto des Bauamts, möglichst platzsparend zu planen, sagte Schwab. Durch eine »optimierte Trassenbündelung« sollen etwa Eingriffe in die schützenswerten Flora-Fauna-Habitate in Richtung des Mainufers gering gehalten werden. Vermeiden lasse sich ein Eingriff nicht, deshalb müsse man die zum Bau genutzte Fläche kompensieren. Auf 15 Hektar seien deshalb neue Trockenbiotope und Streuobstwiesen vorgesehen, erklärte Schwab - woraufhin sich erneut ein Getuschel im gut gefüllten Saal ausbreitete.

Die Umgehung soll zudem in einem Bereich entstehen, in dem sich der Main im Falle von Hochwasser ausbreiten kann. Eine Befürchtung ist: Mit dem Bau könnte Niedernberg auf der anderen Mainseite stärker vom Anstieg des Wasserpegels betroffen sein. Klaus Schwab sagte dazu, der Bau der Umgehung führe in Niedernberg bei einem sogenannten hundertjährigen Hochwasser - das beim Hochwasserschutz als Rechengrundlage gilt - zu einem Anstieg um sechs Zentimeter mehr als ohne den Bau. Der Bauamts-Leiter nannte das eine »Erhöhung in sehr moderatem Umfang«, die zudem durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden könne.

Lärmschutzwand als Lösung

Was den Lärm durch die Umgehung angeht, gestand Schwab ein, dass dieser ohne Lärmschutzwand die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten würde. Die Lösung aus Sicht des Bauamts: eine »beidseitig hoch absorbierende« Lärmschutzwand, die zwischen Bahndamm und Umgehung entstehen soll. Je nach Lage soll sie zwischen einem und vier Metern hoch werden. Schwab räumte aber ein: Das heiße nicht, dass man dadurch in den anliegenden Häusern nichts mehr vom Straßenlärm hören werde.

Ein Niedernberger warf zur Debatte um den Schallschutz ein: »Ich bin sehr, sehr skeptisch, dass die Lärmabsorption mit der einseitigen Wand ausreichen wird.« Er plädierte dafür, die Straße auf beiden Seiten mit einer solchen Wand auszustatten. Schwab entgegnete, der Gesetzgeber habe eine Zumutbarkeitsschwelle definiert, die mit der einen Wand eingehalten werde. Freiwillige Maßnahmen darüber hinaus dürften nicht umgesetzt werden. Allerdings mache er sich mit seinem Team noch einmal Gedanken über einen leiseren Fahrbahnbelag.

Ein weiterer Streitpunkt: der mögliche Ausbau der Bahn. Mehrere Bürger wollten wissen, was passiere, wenn nicht nur der Bahnhof zweigleisig ausgebaut werde, sondern die komplette Strecke. Schwabs Antwort: Die Elektrifizierung der Bahn sei eingeplant. Und es gebe derzeit niemanden, der einen zweigleisigen Ausbau tatsächlich verfolge. »Wir können nur Planungen unterstellen, die eine gewisse Konkretheit haben.«

Sarkastische Frage

Kritische Stimmen gab es von Anwohnern des Kleewiesenwegs. Ein Mann fragte sarkastisch: »Möchte der Planer sein Leben hinter einer vier Meter hohen Lärmschutzwand verbringen?« Aber auch Positives war zu hören. Ein Mann erntete Applaus, als er sagte: »Ich möchte mich für die tolle Planung bedanken. Sie haben damit einen Großteil der Sulzbacher Bürger hinter sich.« Und ein Sulzbacher erklärte: »Ich fand den Vortrag hervorragend und war überrascht über die detaillierte Ausarbeitung.« Einen Seitenhieb gegenüber den Niedernbergern konnte er sich nicht verkneifen. Die Gemeinde auf der anderen Mainseite sei »grundsätzlich gegen alles, obwohl es sie am wenigsten betrifft.« Skeptisch zeigte der Bürger sich aber bei der zeitlichen Umsetzung. Er sei jetzt 71 Jahre alt und gehe nicht davon aus, dass er die Einweihung noch erleben werde.

Ab dem 9.11. sind weitere Infos erhältlich unter: https://www.ou-sulzbach-am-main.de

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Fahrplan zur Umgehung Den weiteren Fahrplan zur Sulzbacher Umgehung skizziert das Staatliche Bauamt Aschaffenburg so: Baugrunderkundung für Bauwerke und Entwässerung im Frühjahr 2023

Im Anschluss Abstimmung über Entwässerungsmaßnahmen und Retentionsraumausgleich mit dem Wasserwirtschaftsamt

Einholung der Stellungnahmen der gebietsbetroffenen Gemeinden Aschaffenburg, Niedernberg und Sulzbach bis Mitte 2023

Im Anschluss Vorlage des Vorentwurfs zur Genehmigung bei der Regierung von Unterfranken und dem Staatsministerium, Mitte 2023

Genehmigung des Vorentwurfs, Ziel: bis Herbst 2023

Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen bis Herbst 2024

Planfeststellungsverfahren 2025/26 (juh)